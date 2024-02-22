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Formula 1 Sezon öncesi testi
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Perez'in Red Bull'u tartışılabilir durumda, peki ya Verstappen'inki?

Ferrari Bahreyn'deki testlerin ikinci gününde en hızlı isim olsa da, gerçek performans ölçütü C3 lastikli Red Bull ile ikinci olan Perez'di. Sainz ise daha yumuşak olan C4 ile zamanı belirledi. Meksikalı pilotun Ferrari, Mercedes ve McLaren tarafından saldırıya uğrayabileceği düşünülüyor ancak Max için aynı şey geçerli olmayacak gibi...

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Güncel:
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Zak Mauger / Motorsport Images

Günün zirvesinde Red Bull yoktu. Sakhir pistindeki üç günlük testlerin ikincisi, Max Verstappen'in ilk günkü 'korkunç' performansının ardından padokta ortaya çıkan korkuları (bir şekilde) yatıştırdı.

Bugün liderliği ele geçiren Ferrari oldu ve Carlos Sainz C4 lastikleriyle bu testlerde şimdiye kadar görülen en iyi zamanı (1'29"921) yaptı. Ancak, lastik bileşeni ve sıcaklık farkı nedeniyle İspanyol pilotun zamanını Verstappen'in bir gün önce elde ettiği zamanla karşılaştırmak zor.

C3'lerde Perez'in Sainz'ın onda sekiz gerisinde olduğu teyit edildi ancak bileşik performansındaki farka dayalı basit bir hesaplamaya güvenirsek (Pirelli'ye göre, C3 ve C4 arasındaki fark tam olarak onda sekizdir) Red Bull ve Ferrari arasında çok benzer bir hız ortaya çıkıyor.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Motorsport Images

Red Bull elbette hâlâ referans araç ama Perez'in ellerindeyken Ferrari, Mercedes ve McLaren için imkansız olmayan bir rakip gibi görünüyor. Formula 1 Verstappen olmasa, birdenbire hiyerarşileri belirleyen çok küçük farkların olduğu, öngörülemez sonuçların alındığı spor olacak gibi görünüyor.

Bu geçen yıl da görülen bir hikaye, Perez ilk dört yarışta takım arkadaşına çok yakın yarıştı ancak sonra diğerleri arasına geri döndü. İki pilot arasındaki performans farkları Red Bull garajında kendini gösteriyor, ancak sezonun bu ilk adımlarında bu tür fark sadece orada olmayabilir.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf tarafından: Sam Bloxham / Motorsport Images

Şu anda yeni araçla ilgili 'his' konuşuluyor ve Lewis Hamilton'ın ellerinde Mercedes W15 de kapanış etaplarında günün en hızlı üçüncü zamanını yaparak Mercedes için yaşam belirtileri gösterdi. Hamilton, "Kesinlikle 2023'ten daha iyi bir araç. Performansını göreceğiz ama sürmesi çok daha keyifli. Yarın sabah araca geri dönmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Sabah seansı, 11. virajda bir rögar kapağının yoldan çıkması nedeniyle bir saat erken kapatıldı. Kaybedilen altmış dakika öğleden sonraki seansa eklendi ve takımlar programlarını revize etmek zorunda kaldı. Ferrari, Leclerc'in öğleden sonraki seansı açarak kayıp saati telafi etmesine izin verirken, Red Bull Verstappen'i (günün ikinci yarısı için planlanmıştı) serbest bıraktı ve Perez'in günü tamamlamasına karar verdi. 'Checo', Sainz ile neredeyse aynı anda bir yarış simülasyonunu tamamladı ve Ferrari pilotunun performansına benzer performans sergilediğini doğruladı.

Un problema all'impianto di alimentazione ha bloccato la McLaren MCL38 di Norris

Bir yakıt sistemi sorunu Norris'in McLaren MCL38'ini durdurdu

Fotoğraf tarafından: Giorgio Piola

Sakhir'deki "2. günden" sonra ortaya çıkan şey, "hayalet" Verstappen'in orada olmasa bile aslında her zaman orada olması. Andrea Stella da bu konu hakkında konuştu. Stella, McLaren'in kaydettiği ilerlemeden memnundu ancak Red Bull'un terazide bir adım öne geçmesi konusunda oldukça açık sözlüydü.

Stella, "2023 aracıyla sağlam bir temelden başladılar ve kendilerini rakiplerinden önce 2024 projesine adayabildiler." diyerek Red Bull'un durumunu özetledi.

Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf tarafından: Steven Tee / Motorsport Images

Genel olarak, Lando Norris iyi bir izlenim bıraktı. MCL38 çekiş bölümlerinde (projenin hedeflerinden biri) önemli ilerleme kaydettiğini doğruladı ve ayar çalışmaları ilerledikçe sürülebilirlik de iyileşiyor gibi görünüyordu. Yakıt deposu sorunu nedeniyle bugün iptal edilen ve yarına ertelenen yarış simülasyonu hâlâ yapılmadı.

Stella, "Eğer geçen yılki gelişim hızımızı koruyabilirsek, Red Bull'u yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Ancak bunun için, onların kendi araçlarını bizim hızımızda geliştirmemelerini de ummak zorundayız." dedi.

Verstappen'in çalışmalara döneceği son gün öncesinde bir güven artışı oldu. Testlerin son günü bu açıdan, Çarşamba günü yaşananlar bir anormallik miydi yoksa dünya şampiyonunun ellerinde RB20'nin bugün görülene kıyasla gerçekten başka bir şey mi olduğunu anlamak açısından önemli bir an olacak. Çok iyi bir araç, ancak henüz rakiplerinin uykusunu kaçırmıyor...

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