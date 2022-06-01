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Formula 1 Haberler

Perez'in Red Bull'dan aldığı maaş, yeni kontratla artacak

RacingNews365'in haberine göre Sergio Perez, yeni kontratıyla Red Bull'dan yıllık 10 milyon dolar kazanacak.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Perez'in Red Bull'dan aldığı maaş, yeni kontratla artacak
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Bu sezona geçen yıla kıyasla daha iyi başlayan Sergio Perez, geride kalan yedi yarışta aldığı düzenli podyumlar ve Monako'daki ilk galibiyetinin ardından Red Bull'la yeni kontrat imzaladı.

Bu kontrat önümüzdeki iki yıllı kapsıyor ve böylelikle Perez, en az 2024 sonuna kadar Red Bull Racing için yarışacak.

Genellikle pilotların sözleşme şartları ya da aldıkları maaş gizli kalır fakat son dönemde pilotların maaşlarıyla ilgili çok sayıda haber yapılıyor. Bunlara son olarak Perez'in maaşı da eklendi.

RacingNews365'in haberine göre Perez, yeni anlaşmayla Red Bull'dan yıllık 10 milyon dolar kazanacak.

Perez'in bir önceki anlaşması 8 milyon değerindeydi ve artan performansıyla maaşını 2 milyon dolar artırmış oldu.

Bu, Max Verstappen'e oranla çok daha düşük bir ücret. Sene başında Red Bull ile kontrat yenileyen Verstappen'in yıllık 40 ila 50 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor.

Perez, Red Bull'la yeni kontrat görüşmelerine çok erken başladı ve Monako GP hafta sonunda da yeni kontratı imzaladılar.

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