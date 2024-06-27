Perez'in Red Bull aracında yaşadığı sorunlar neler?
Sergio Perez için tarih tekerrür etme tehlikesi taşıyor, ancak zor durumdaki Red Bull pilotu; aracının yol tutuşuyla ilgili sorunlarına yanıt bulmaya başladıklarına inanıyor.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Kimse Perez'in takım arkadaşı Max Verstappen'e çok yaklaşmasını beklemiyor olsa da, son sıralama turları ve yarışlardaki farklar Meksikalı pilotun gerçek hızının çok ötesinde.
Meksikalı pilotun sahip olduğu performansı en kısa sürede göstermesi gerekiyor çünkü rakipleri, Red Bull'a giderek yaklaşıyor.
Perez'in yaşadığı zorluklar yeni değil; Red Bull pilotu geçen yıl bu zamanlarda benzer bir zor dönemden geçmiş ve 2023 sezonunun sonuna doğru toparlanmıştı.
Miami Grand Prix'si, Perez'in öne yakın olduğu son yarış oldu ve sıralama turlarında pole pozisyonundaki Verstappen'in sadece 0.2 saniye gerisinde yer aldı.
Ancak Red Bull, RB20'nin zayıflığını ortaya çıkaran daha zorlu pistlerle karşılaştığında Perez Imola, Monaco ve Montreal'de 11., 16. ve 16. sıraları aldı.
|Yıl
|Sıralama turlarında Verstappen ile arasındaki ortalama fark
|Yarışlarda Verstappen ile arasındaki ortalama fark
|2021
|0.564
|0.535
|2022
|0.290
|0.234
|2023
|0.621
|0.451
|2024 (şimdiye kadar)
|0.609
|0.471
İspanya, Red Bull için daha sakin bir pistte forma dönüş oldu, ancak 34 yaşındaki pilot yine de ancak sekizinci sırayı elde edebildi.
Sergio Perez, Red Bull Racing, Parc Ferme'de
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Kısa süre önce üzerindeki baskıyı bir nebze azaltan bir sözleşme uzatması sağlamış olsa da, yine de performansını hızlı bir şekilde geliştirmesi gerekecek.
Perez, Barselona hafta sonunun kendisine bunu yapmak ve aracını dengede tutmak için neden bu kadar çok mücadele ettiğini açıklamak için yeterli cevaplar verdiğine inanıyor.
Perez, "Sanırım hafta sonu yarış sırasında olan pek çok şeyi anladım."
"Yumuşak lastiklerde denge oldukça bozuktu, bu da sıralama turlarında yaşadığımız sorunlarla bağlantılıydı. Güçlü bir şekilde geri dönebiliriz."
"Şu anda yaşadığım sorun, aracı tüm hızlar için dengeleyememem. Orta ve düşük hızlı virajlarda ön lastiklerin dönüşü ile ihtiyacım olan dengeyi sağlayabilmek için oldukça zorlanıyorum." dedi.
Bu sorunları çözmek için takım, yoğun bir şekilde ayar denemeleri yaptı ve Perez, daha sonra bu denemelerin çok ileri gittiğini itiraf etti.
"Hafta sonu için işe yaradığını düşünmediğim bazı agresif değişiklikler yaptık, bu yüzden bunları gözden geçireceğiz."
"Temel olarak ilk antrenman seansında ikinciye kadar aracı keşfettik, muhtemelen kış testlerinden daha fazla. Ayar konusunda hiç bu kadar çok şey değiştirmemiştik."
"Tüm bunları gözden geçirmemiz gerekiyor ancak tünelden çıkan ışığı görüyorum."
|Takım arkadaşları
|Sıralama turlarında ortalama fark
|Yarışlarda ortalama fark
|Perez-Verstappen
|0.61
|0.47
|Hamilton-Russell
|0.17
|0.04
|Sainz-Leclerc
|0.09
|0.04
|Piastri-Norris
|0.13
|0.35
|Stroll-Alonso
|0.20
|0.29
|Ocon-Gasly
|0.04
|0.08
|Sargeant-Albon
|0.56
|0.40
|Ricciardo-Tsunoda
|0.25
|0.12
|Zhou-Bottas
|0.51
|0.06
|Magnussen-Hulkenberg
|0.33
|0.29
Barselona'nın bu hafta sonu Avusturya'da yapılacak sprint yarışını da içeren art arda üç yarışın bir parçası olması, Perez'e hızlı bir şekilde ilerleme ve öğrenmesini hızlandırma şansı sunsa da, pratik veya analiz için kısıtlı zaman ile sorunlar daha da büyüyebilir.
"Bu deneyimi bir öğrenme eğrisi olarak kabul ediyor ve hemen bir sonrakine koşuyorsunuz."
"Başka zorluklar da olacak, önümüzde uzun bir sezon var. Önemli olan umudumuzu kaybetmemek."
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