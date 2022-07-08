Perez'in Q2'deki son turu ve Q3'teki tüm turları silindi, sprint yarışa 13. sıradan başlayacak

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Red Bull pilotu Sergio Perez'in Q2'deki son turu, yani 17. turu, tartışmalara neden olmuştu. Meksikalı pilot, o turu atmadan önce 13. sıradaydı ve elenme bölgesinde yer alıyordu. Perez, seanstaki son turu olan 17. turunu tamamladı ve 6. sıraya yükselerek Q3'e kalmayı başardı.

Ancak tekrarlar izlendiğinde, Perez'in beyaz çizgiyi geçtiği ve 8. virajda pist limitlerini ihlal ettiği görüldü. Bu noktada, seans içerisinde birçok pilota olduğu gibi Perez'in de turunun silineceği düşünüldü ancak öyle olmadı.

FIA, Perez'in pist limitlerini ihlal ettiğini "not ettiğini" açıklamıştı ancak tur zamanını silmemişti. Bu, tartışmalara neden olmuştu çünkü FIA, diğer pilotlara karşı bu konuda oldukça sertti ve diğer pilotlar beyaz çizgiyi geçildiği anda tur zamanları hemen silinmişti.

Seanstan sonra yayınlanan bir belgeyle Perez'in Q2'deki son turunun silindiği açıklandı. Buna ek olarak Q3'teki tüm turları da silindi.

Perez, kendisini Q3'e taşıyan ve pist limitlerini ihlal ettiği turunu atmadan önce 13. sırada yer aldığından, turlarının silinmesinin ardından eski pozisyonu olan 13. sıraya gerilemiş oldu ve yarın sprint yarışa 13. sıradan başlayacak.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images