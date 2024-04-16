Perez'in performansından memnun olan Red Bull, 2025 için Sainz'a da bakıyor

Sergio Perez, Japonya'da bu yılki en iyi performanslarından birisini sergiledi ve sıralama turlarında 0.066 saniye geride ikinci oldu.

Bu yıl iki kez takıma duble getiren Perez'in performansı Helmut Marko'ya soruldu.

Sky'a konuşan Marko şöyle dedi: "Japonya geçen yıl Sergio'nun en kötü yarışıydı. O zaman her şey ters gitmişti, bu yüzden bu sonucun kendisi adına ekstra tatmin edici olduğunu düşünüyorum."

"Belki de gelecek yıl için sözleşmelerin tehlikede olması rol oynuyor olabilir çünkü pazardaki hareketlilik normalden daha erken başladı "

"Bu da onun için çok motive edici görünüyor."

Perez'in 2025'te Red Bull'da kalma şansının ne kadar yüksek olduğu sorusuna Marko, "Normalde Nisan ayında sürücü kararları hakkında hiç konuşmayız fakat bir şekilde her şey çok ilerlemiş gibi görünüyor."

"Yine de bizim için hâlâ çok erken. Bir karar vermeden önce kesinlikle bir süre bekleyeceğiz." cevabını verdi.

Sonrasında kendisine Carlos Sainz soruldu ve Marko da bu ihtimali reddetmedi.

Marko, Sainz'la ilgili şöyle dedi: "Sainz, Formula 1'e Red Bull ile geldi ve Toro Rosso'da çok iyi bir yıl geçirdi."

"Sainz kesinlikle düşünülmesi gereken bir başka isim."

Sürücü karar süreci, yaşanan son tartışmaların ardından değişmiş gibi görünüyordu.

Bu kararı kimin verdiği sorusuna Marko, "Bence her zaman olduğu gibi aynı yön izlenecek. Christian Horner ile bu konuyu görüştüm ve bence prosedür aynı olacak." cevabını verdi.