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Formula 1 / Son dakika

"Perez'in menajeri Haas ve Alfa Romeo ile görüşüyor"

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"Perez'in menajeri Haas ve Alfa Romeo ile görüşüyor"
Ekleyen:
, Editör
16 Tem 2020 06:05

Son çıkan haberlere göre Sebastian Vettel'in Aston Martin'le görüştüğünün farkında olan Sergio Perez, B planı üzerinde çalışıyor ve menajeri griddeki son boş koltuklar için görüşmeler yapıyor.

Ferrari'den ayrılacağı açıklanan Sebastian Vettel'in Haziran ayının başından bu yana Racing Point takımı ile görüşme halinde olduğu ortaya çıkmıştı.

Motorsport.com İtalya'ya göre birkaç gün içerisinde imzalar atılacak ve Vettel, 2021-2022 yılları için İngiliz ekibe geçiş yapacak.

Resmi açıklamanın Silverstone'daki ilk yarışta yapılması bekleniyor. Alman pilot, bu anlaşmayla Sergio Perez'in koltuğuna geçecek.

Perez'in 2022 sonuna kadar üç yıllık bir anlaşması bulunuyor ancak sözleşmesinde, 31 Temmuz'a kadar sözleşmenin feshedilmesini sağlayacak bir madde olduğu ifade ediliyor. Buna göre Racing Point, belli miktarda ödeme yaparak bu anlaşmayı feshedebilecek.

ESPN'nin haberine göre durumun farkında olan Perez'in menajeri Julian Jacobi, Meksikalı sürücüyü 2021'de gridde tutabilmek için Haas ve Alfa Romeo ile görüşüyor.

Haas, Perez için daha gerçekçi bir seçenek olabilir çünkü takımın Romain Grosjean'la devam etmesi beklenmiyor.

Alfa Romeo'da sadece bir tane koltuk olacak ve eğer Kimi Raikkonen devam etmek isterse, takımın Perez'le anlaşması mümkün değil.

İddiaya göre Perez, Formula 1'de devam etmek istiyor ve mümkün olan tüm seçeneklerin değerlendirilmesini istiyor.

 
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Editör Kemal Şengül

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