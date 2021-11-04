Perez'in Meksika'daki gösteri sürüşüne 130 bin taraftar katılmış

Meksika'da Formula 1'e çok büyük bir ilgi olduğu zaten biliniyor. Mexico City'deki yarış, son yıllarda en çok taraftarın katıldığı yarışlardan birisiydi.

Bu yıl Perez'in Red Bull'a geçmesiyle, Meksikalı taraftarların spora olan ilgisi daha da artmışa benziyor.

Red Bull, bu ilgiyi pozitif şekilde kullanmak amacıyla, Meksikalı sürücünün sponsorlarıyla birlikte Mexico City'de bir gösteri sürüşü düzenledi. Yapılan program ve çalışmaların ardından Perez, çarşamba günü Mexico City'nin ana caddelerinden biri olan Paseo de la Reforma'da sürüş yaptı.

2011 Red Bull RB7'yi süren Perez, taraftarlara bol bol V8 motorunu dinletti ve aynı zamanda lastik yaktı.

Red Bull'un açıkladığı verilere göre, bu etkinliğe toplam 130 bin taraftar katıldı.

Perez, "Tekrar Mexico City'de olmak harika. Böyle bir anın olacağını asla hayal edemezdim. Bir sporcu ve sürücü olarak pistte başarılı olmak istiyorum ama bugün olanlar çılgınca, Mexico City'i fethettik!"

"Ülkemdeki bu yarışa başlamak için harika bir yol oldu. Herkes enerji doluydu ve hepsi çok iyiydi. Bazıları buraya dün geceden kamp kurdular. Bu hafta sonu pistte, taraftarlarımı yeniden görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Perez bu hafta sonu özel bir yarış tulumunun yanı sıra özel bir kaskla yarışacak. Perez bu iki tasarımı da etkinlikte tanıttı.

Meksikalı sürücü bu hafta sonu için hedefinin "galibiyet" olduğunu yineledi.

Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX Fotoğraf: Bernardo Maldonado