Perez'in Meksika GP hedefi podyum
Sergio Perez, bu hafta sonu yapılacak Meksika GP'de podyuma çıkmak istiyor.
Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Andreas Beil
Sergio Perez, son haftalarda beklenen performansın çok altında kaldığı için koltuğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
Fakat kendi ülkesi Meksika'da podyuma çıkıp, bu kötü gidişatı tersine çevirme niyetinde.
Perez şöyle diyor: “Meksika Grand Prix'si benim için sezonun en önemli hafta sonu olacak."
"Austin'de kendimi neredeyse evimde hissetmiştim, bu hafta benim için çılgınca olacak! Tüm bu heyecandan uzak durmaya çalışmak ve tüm dikkatimi pistteki çalışmalara vermek istiyorum."
"Eğer tekrar podyuma çıkmayı başarırsam, Meksikalı taraftarlar bunu çok takdir edecektir. Amerika hafta sonunda aracımız biraz daha iyi çalıştı ama yine de yapacak çok şey var."
"Denge nedeniyle zorluklar yaşadım. Mexico City'deki rekabetçi olmak için RB20'nin bazı eksikliklerini gidermek gerekiyor. Fakat Pazar akşamı ülkemi memnun etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.”
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