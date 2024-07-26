Perez'in Macaristan GP'de yaptığı kazanın ardından Red Bull, 5 milyon euro masraf barajına ulaştı
Sergio Perez'in Macaristan Grand Prix'si sıralama turlarında yaptığı kaza, Red Bull'a yaklaşık 1 milyon euro daha masraf çıkardı.
Sergio Perez, Macaristan Grand Prix'sinde Red Bull’a 1 milyon euro tamir faturası daha çıkardı ve böylece takımının 2024 yılı için 5 milyon euro sınırını aşan ilk takım olduğu bildirildi.
Sezona sağlam bir başlangıç yapan Perez'in son zamanlarda podyuma çıkmaktan çok kaza yapması, Red Bull'daki koltuğunu tehdit altına soktu.
Sergio Perez bu yılki tamir faturası listesinde zirvede
Perez, sezonun en büyük kazasını 16. sıradan başladığı Monako Grand Prix'sinde, açılış turunda Kevin Magnussen’in arkadan kendisine çarpmasıyla yaşadı ve bunun Red Bull'a neredeyse iki milyon euroya mal olduğu söyleniyor. Perez, son olarak Macaristan'da Red Bull’un bütçesine büyük bir darbe daha vurdu.
Perez, Hungaroring'de yağmur yağarken Q1'de ilk turunu dokuzuncu olarak tamamladıktan sonra, 8. virajda kerblere fazla çıktı ve çıkışta kontrolünü kaybetti.
Bariyerlere sert bir şekilde çarptı ve aracın arka kısmına önemli bir hasar verdi, ön kısım da darbe aldı. Zararın yaklaşık 1 milyon euro değerinde olduğu bildirildi.
RB20 için sadece yeni bir burun ve ön kanat değil, aynı zamanda arka kanat, yan paneller ve zemin de gerekiyordu. Hem ön hem de arka süspansiyon da değiştirildi.
Bu Red Bull'a toplamda 999.000 euroya mâl oldu, F1Maximaal'ın raporlarına göre, Perez’in bu sezonun ilk 13 yarışındaki toplam faturası 3.793.200 euroya ulaştı. Bu rakam Williams'ın, sezon başındaki büyük kazalarından sonra Alex Albon için harcadığından bir milyon daha fazla.
Takımların bütçe sınırı altında faaliyet gösterdiği bir dönemde, tamir faturası ne kadar büyükse, arabayı güncellemeye harcanacak para da o kadar az oluyor.
Perez’in Macaristan Grand Prix'sindeki kazası, Red Bull'un yaz tatilinde 34 yaşındaki sürücünün geleceğini görüşmeyi planladığı bir döneme denk geldi.
Takım patronu Christian Horner, “Onunla yapacağımız herhangi bir konuşma elbette takım içinde gerçekleşecek, medya önünde değil.”
“Ancak tabii ki tek bacakla koşamayız.” dedi.
Perez, Max Verstappen’in 265 puanına karşı sadece 124 puan topladı ve bu nedenle, bu hafta sonu Belçika Grand Prix'sinden sonra geleceği hakkındaki spekülasyonları sona erdirmek için gerekli olan 100 puan farkına ulaşamıyor.
Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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