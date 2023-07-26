Perez'in kontratı, AlphaTauri'ye geçişini mümkün mü kılıyor?

Red Bull şu anda Formula 1'de iki takıma sahip olan tek şirket ve bu iki takım arasında sık sık sürücü transferi oluyor.

AlphaTauri takımı genellikle genç sürücüleri Red Bull'a hazırlama misyonuyla sporda yer alıyor fakat son yıllarda durum biraz değişti.

Takım bu yıl Nyck de Vries ile yarışıyordu ancak Hollandalı pilotun kontratı henüz 10. yarışın ardından feshedildi.

Red Bull'un yedek pilotluğunu yapan Daniel Ricciardo -bu fesih sonrası- İtalyan ekiple pistlere geri dönerken, adı son dönemde sık sık hatalar yapan Sergio Perez'in Red Bull koltuğuyla anılmaya başladı.

Perez'in Red Bull Racing ile olan sözleşmesi 2024 yılının sonuna kadar devam ediyor. Yani aslında -normal şartlar altında- gelecek yılın sonuna kadar burada kalması gerekiyor.

Fakat The Race, takımın Meksikalı sürücüye belirli bir tazminat ödeyerek sözleşmesini erkenden feshetme imkanına sahip olduğunu iddia etti.

Dahası -doğrulanmamış bilgilere göre- Perez'in mevcut sözleşmesinde, Meksikalı sürücünün elde ettiği sonuçların beklentileri karşılamaması halinde AlphaTauri'ye çekilmesini mümkün kılan bir madde de var.

Red Bull Racing'in Daniil Kvyat ve Pierre Gasly'yi ana takımdan AlphaTauri'ye çektiği geçmiş örnekler göz önüne alındığında, sözleşmede böyle bir maddenin var olması hiç de düşük bir olasılık değil.

Fakat Perez cumartesi günleri geride kalsa da, pazar günleri ön bölümde yer alıyor ve şampiyonayı ikinci sırada götürüyor. Bundan ötürü bu maddenin aktif edilmesi pek olası değil.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Racing