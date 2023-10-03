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Perez'in koltuğu için ana aday Ricciardo mu?

2024 sonunda Sergio Perez'in koltuğuna geçecek ismin Daniel Ricciardo olabileceği öne sürüldü.

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Liam Lawson, AlphaTauri, Yuki Tsunoda, AlphaTauri, Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, 2021 yılında Alex Albon'un yerini alarak Red Bull Racing'e katılmış ve burada Max Verstappen'in takım arkadaşı olmuştu.

Perez, 2021 yılında Verstappen'in sürücüler şampiyonluğu kazanmasında kilit rol oynadı ve son iki yılda da Red Bull'un takımlar şampiyonluğunu elde etmesine yardım ediyor.

Fakat istikrarsız performansı nedeniyle, kontratının sona ereceği 2024 sezonunun ardından koltuğunu kaybedeceği yorumları var.

35 yaşında olan Perez'in Verstappen'den çok yavaş olması, takımlar birbirlerine yakın olduğu zaman Red Bull'un başını ağrıtabilir.

F1.com'un yorumcularından Lawrence Barretto, Red Bull'un bundan ötürü Perez ile yollarını ayırmayı düşündüğünü söyledi ve yeri için ana adayın Daniel Ricciardo olduğunu belirtti.

Barretto, "Sergio şu anda büyük baskı altında."

"Takım arkadaşı Verstappen'in sadece yarısından biraz fazla puan toplayabildi. Griddeki en iyi araca sahip olan Perez şimdiden 177 puan geride kalmış durumda."

"Kaynaklar Red Bull'da Perez'in yerine geçecek ana adayın -2024 sezonunun sonunda hatta sezon içinde- Daniel Ricciardo olduğunu söylüyor." dedi.

Geçen yılın sonunda McLaren'dan ayrılmak durumunda kalan Ricciardo, bu yıl Red Bull'un yedek pilotu olmuştu. Nyck de Vries ile yolların ayrılmasıyla da, kardeş takım AlphaTauri ile pistlere geri döndü. 

Hollanda'da elinden sakatlanan Ricciardo, bu hafta sonu Katar'da direksiyon dönebilir, bu durum önümüzdeki günlerde netleşecek.

Макс Ферстаппен, резервный гонщик Даниэль Риккардо, Серхио Перес, Red Bull Racing

Макс Ферстаппен, резервный гонщик Даниэль Риккардо, Серхио Перес, Red Bull Racing

Фото: Red Bull Content Pool

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