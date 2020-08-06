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Formula 1 / Son dakika

Perez'in karantina süreci sona erdi, Silverstone'da yarışabilir

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Perez'in karantina süreci sona erdi, Silverstone'da yarışabilir
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
6 Ağu 2020 13:54

COVID-19 testi pozitif çıktığı için bir haftadır karantinada tutulan Sergio Perez'in tecrit dönemi sona erdi ve Silverstone'daki 70. Yıl Dönümü Grand Prix'sinde yer alabilir.

Geçen hafta Perez'e yapılan COVID-19 testi pozitif çıkmış ve bunun üzerine Britanya GP'de yerini Nico Hulkenberg almıştı. Ancak Racing Point, Meksikalı sürücünün ikinci yarışta yer almasının mümkün olduğunu zaten söylüyordu.

Bugün bir açıklama yayınlayan Racing Point, Perez'in hükümet yetkilileri tarafından belirlenen karantina süresini tamamladığını doğruladı, yani Perez bu hafta sonu yarışmak için uygun olacak.

Ancak Meksikalı pilot, F1 padokuna tekrar girmeden önce COVID-19 testine tabi tutulacak ve bu testin negatif olması gerekecek. Yani takım, sonuç geldikten sonra sürücü kadrosuna karar verecek.

Bunun bugünün ilerleyen saatlerinde ya da cuma günkü ilk seanstan önce gelmesi bekleniyor.

Racing Point'ten yapılan açıklamada, “İngiliz Halk Sağlığı Örgütü, Sergio Perez’in karantina süresinin tamamlandığını doğruladı."

“Sergio, FIA kurallarına uygun olarak padoka girmeden önce COVID-19 için negatif bir test sonucuna ihtiyaç duyuyor. Test süreci bugün gerçekleşecek."

"Takım, bugün ilerleyen saatlerde veya yarın sabah Lance ile birlikte kimin yarışacağına karar vermeyi bekliyor." denildi.

Perez'in yerini alan Hulkenberg, geçtiğimiz hafta sonu Silverstone'daki sıralam seansında 13. oldu,ı ancak debriyajla alakalı bir sorun nedeniyle yarışa başlayamadı.

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Seri Formula 1
Pilotlar Sergio Perez Şimdi al
Takımlar Racing Point
Editör Luke Smith

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