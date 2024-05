Perez'in Imola'daki başarısızlığı geleceğini etkilemeyecek

Perez bu sezon sıralama turlarında ya da bir yarışın herhangi bir turunda takım arkadaşı Verstappen'in önüne geçemedi ancak Imola'da performansı iyice kötüleşti. RB takımının her iki aracının aksine bu sezon ilk defa Q3'e kalamadı. Pazar günü çakıllara takılan Perez, yarışı takım arkadaşının 55 saniye gerisinde sekizinci sırada tamamladı.

Takım patronu Horner ise bu başarısızlıktan dolayı pek endişeli değil ve bunu "sadece bir hata" olarak değerlendiriyor.

Horner, "Simülasyonlarımız yarış öncesinde, güvenlik aracı ya da bu tarz şeylerin olmadığını varsayarak P7'nin potansiyel olarak en uygun sonuç olduğunu söylüyordu.

"Çakıllara girmesi ona 6 saniye kaybettirdi ancak bence alabileceği en iyi grid pozisyonunu aldı." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, drives off the track into the gravel

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images