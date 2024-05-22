Perez'in Imola'daki başarısızlığı geleceğini etkilemeyecek

Perez bu sezon sıralama turlarında ya da bir yarışın herhangi bir turunda takım arkadaşı Verstappen'in önüne geçemedi ancak Imola'da performansı iyice kötüleşti. RB takımının her iki aracının aksine bu sezon ilk defa Q3'e kalamadı. Pazar günü çakıllara takılan Perez, yarışı takım arkadaşının 55 saniye gerisinde sekizinci sırada tamamladı.

Takım patronu Horner ise bu başarısızlıktan dolayı pek endişeli değil ve bunu "sadece bir hata" olarak değerlendiriyor.

Horner, "Simülasyonlarımız yarış öncesinde, güvenlik aracı ya da bu tarz şeylerin olmadığını varsayarak P7'nin potansiyel olarak en uygun sonuç olduğunu söylüyordu.

"Çakıllara girmesi ona 6 saniye kaybettirdi ancak bence alabileceği en iyi grid pozisyonunu aldı." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, drives off the track into the gravel Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Bu düşük performans, Perez'in gelecek yıl için takımdaki belirsizliğini koruduğu dönemde geldi.

Horner, zamanlamanın Meksikalı pilot için talihsiz olduğunu kabul etti ancak büyük resme dikkat çekti.

"Bu 24 yarışlık bir takvim. Yıla çok iyi bir başlangıç yaptı, yaklaşımı çok güçlüydü ve geçen yılki yaklaşımını bu yıl değiştirdi. Bugünkü sonucu dün yapılan sıralama turları belirledi." dedi.

RB sürücüleri Yuki Tsunoda ve Daniel Ricciardo'nun yanı sıra Carlos Sainz gibi pilotların da Perez'in koltuğu için mücadele ettiğini belirten Horner, "Tam olarak nerede olduğumuzu biliyoruz ve seçeneklerimizi de biliyoruz. Bizim için uygun olan bir vakitte gelecek için kararlar alacağız." dedi.

Red Bull'un Perez ile yeni bir sözleşme imzalamaya ne kadar yakın olunduğunda Horner, herhangi potansiyel bir anlaşmanın imzalanmayı beklemediğinden bahsetti.

Horner, "Checo her zaman anlaşılması kolay biri. Yani bunun bir sorun olacağını düşünmüyorum." dedi.