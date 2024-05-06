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Formula 1 Miami GP

Horner: "Perez iyimser bir hamle yaptı"

Red Bull pilotu Sergio Perez, ilk virajda yaptığı atağın "iyimser olduğunu" kabul ediyor.

Ezel Tan
Yarış başlangıcı - Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 neredeyse ona çarpacakken alanı terk ediyor

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Gridde dördüncü sıradan harika bir kalkış yapan Perez, önündeki iki Ferrari ile yan yana gelmeyi başardı ve ikincilik için hamle yaptı.

Ancak Meksikalı pilot 1. viraja yaklaşırken frene bastığında aracını zamanında yavaşlatamadı ve dar sağ virajda neredeyse Verstappen'in RB20'sinin arkasına çarpıyordu.

Perez sonunda pist dışına uçtu ve iki Ferrari'nin yanı sıra Oscar Piastri'ye de geçildi.

Red Bull patronu Christian Horner bu konuda şöyle diyor: “Bu iyimser bir haleydi"

"Charles çok iyi bir başlangıç yapamadı, Checo'nun olayına da bu neden oldu. İlk virajda bir boşluk gördü, şansına denedi, çok derine girdi ve  ilk virajda Max'i biçip, piste geri dönen Ferrari'lere çarpmadığı için şanslıydı."

“Bu yüzden araçların sorunsuz şekilde devam ettiğini görmek güzel oldu."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen de  ilk virajda büyük bir felaketin önlendiğini söyledi.

“Her şeyin farkındaydım. Virajı döndüm ve onun lastiklerini  kilitlendiğini gördüm. Yarıştan sonra baktığımda difüzörümde bir çizik vardı. Yani bir şey çarpmış olmalı."

“Her halükarda çok yakındı. Bu, takım için de bir felaketle sonuçlanabilirdi. Yani şanslıydım."

Perez ise olayı şöyle açıkladı: “İyi bir start aldım, Charles ise kötü bir start aldı."

"İçeriye doğru fren yaptığım anda, dün Lewis'in başına geldiği gibi yol tutuşum yoktu."

“Çizginin dışına çıktım, yol tutuş olmadığı için lastikleri kilitledim. Neredeyse Max'i yarış dışı bırakıyordum. Bu yüzden ayağımı frenden çektim ve Oscar'a bir pozisyon kaybettim."

“Oldukça talihsiz bir durumdu ama bunun dışında bugün tempo eksikliği yaşadık. İhtiyacımız olan hızı yakalayamadık."

"Sorunun ne olduğunu anlamak için üzerinde çalışmamız gerkeiyor."

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