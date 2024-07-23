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Formula 1 Macaristan GP

Perez'in geleceği hakkında karar vermeye hazırlanan Red Bull, hâlâ ondan daha fazlasını bekliyor

Red Bull, Sergio Perez'den daha fazlasını bekliyor ve Belçika Grand Prix'sinden sonra Meksikalı pilotun takımdaki geleceği netleşecek.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez, Macaristan'da yeniden puanlara ulaşmış olabilir, ancak Red Bull patronları ondan hâlâ daha fazlasını görmek istediklerini açıkça belirtiyorlar.

Takım patronu Christian Horner'ın Çin Grand Prix'sinden bu yana en güçlü yarışı olduğunu düşündüğü Meksikalı sürücü, 16. sıradan başladığı yarışta yedinci oldu.

Ancak yarış temposu güçlü olmasına rağmen, Horner, Macaristan'ın Perez'in bir çarpışma sonrasında Q1'de elendiği üst üste ikinci F1 hafta sonu olduğunun farkında.

Horner, Red Bull'un bir F1 hafta sonunun her gününde performans gösterebilecek sürücülere ihtiyaç duyduğunu ve sadece yarışta değil her zaman bunu başarmaları gerektiğini açıkça belirtti.

Perez’in sıralama turlarında yaşadıklarına atıfta bulunarak, “Evet, bu değişmesi gereken bir şey.” dedi.

Perez'in yarıştaki tırmanışını değerlendirirken Horner, “Bu muhtemelen Çin'den bu yana Checo'nun en güçlü yarışıydı."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Bu yarıştan sonra özgüveni biraz artmalı. Daha uygun bir sıralama sonucu almış olsaydı, çok daha rekabetçi bir pozisyonda olacağını görebilirdiniz." diye ekledi.

Red Bull’un motor sporları danışmanı Helmut Marko, takımın ikinci yarıda her iki F1 kadrosunun sürücü dizilimini değerlendirme planının bu hafta sonu Belçika Grand Prix'sinin hemen ardından gerçekleştirileceğini söyledi.

Marko, ORF’ye “Perez çok iyi bir yarış çıkardı ve strateji iyi çalıştı”

“Yaklaşımımıza bağlı kalıyoruz. Spa'dan sonra Pazartesi günü İngiltere'ye uçacağım ve prosedürü Horner ile tartışacağım.” dedi.

Perez, sıralamada yaptığı kazanın kendisi için iyi olmadığını kabul etti ancak yarışta bu kadar güçlü olmasının cesaret verici olduğunu söyledi.

Macaristan GP'sini değerlendiren Perez, “Sanırım sadece olumlu tarafları almam gerekiyor. Çok güçlü bir Cuma geçirdik, yarışta güçlü bir tempomuz vardı. Hıza sahibiz ve bu olumlu bir şey.”

“Kalanı kendiliğinden hallolacak. Zaman meselesi. En önemlisi, temponun olması. Umarım Belçika'da tekrar podyum için mücadele edebilirim." dedi.

Perez, sıralama hatasını şanssızlığa bağladı, ancak bir daha tekrarlamamaya yemin etti.

“Sanırım yanlış zamanda orada baskı zorladım ama bu herkesin başına gelebilirdi,”

“8. virajda pist sadece daha ıslaktı. Oradan geçiyordum ve bazı diğer sürücüler de benzer bir sorun yaşadı ama daha az derecede.”

“Bunu olduğu gibi kabul ediyorum. Bu hatalardan ders çıkaracağım ama herkesin başına gelebilir. Yani başımızı önümüze eğeceğiz ve dediğim gibi, en önemlisi hıza sahip olmamız.” dedi.

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