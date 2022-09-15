Perez'in fren kanalına çöp girmiş
Red Bull takım patronu Christian Horner, Sergio Perez'in fren kanalına çöp girdiği için frenlerinden duman çıktığını söyledi.
Sergio Perez, motor değiştirdiği için pazar günkü yarışa gerilerden başlamak zorunda kaldı ve ilk bölümde sürpriz şekilde pite girdi.
Tam bu noktada Perez'in sağ ön freninden dumanlar çıkıyordu ve sıcaklık yükseldiği için Meksikalı pilot yarıştan çekilmeyi dahi düşündü.
Bu durum Perez'in performansını özellikle ilk bölümde olumsuz etkilerken, yarışı altıncı sırada tamamladı ve hafta sonundan pek de iyi bir sonuçla ayrılamadı.
Red Bull Racing takım patronu Christian Horner, erken pit stopun sebebini ve dumana sebep olan şeyi açıkladı.
Horner, "Sergio, yarışın ilk turunda lastiğini çok büyük şekilde kilitledi ve bu da titreşime neden oldu.,"
"Bu titreşim o kadar güçlüydü ki devam etmesi tehlikeliydi, bu yüzden yeni lastiğe geçmek üzere onu pite almaya karar verdik."
"Bunun da ötesinde, fren kanalına bazı çöp ya da parçala girdi, bu nedenle ön sağ fren kötü şekilde tütüyordu."
"Sıcaklığın normale dönmesi için bu çöplerin temizlenmesi gerekiyordu ve tamamen kaybolmaları birkaç tur sürdü."
"Bundan sonra Sergio zorlamaya başladı ve iyi bir tempo yakaladı."
"Bence pit stop yapmak zorunda kalmasaydı Lewis Hamilton'a yetişebilirdi." dedi.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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