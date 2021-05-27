Analiz: Perez'in cumartesi günleri adamı olması gerekiyor

Perez, Monako GP'nin ilk bölümünde lastiklerini saklayarak harika performans sergiledi. Bu performans sayesinde Perez, pit stopta 3 araç birden geçmeyi başardı.

Ancak bir kez daha Perez'in takım arkadaşının 7 sıra gerisinde değil de daha yakınında olsaydı neler yapabileceği merak konusu oldu.

Yarışın hemen ardından Christian Horner, telsizden Perez'e bağlanarak onu cesaretinden dolayı tebrik etti.

Horner, "Tebrikler dostum, harika bir geri dönüş sürüşüydü. Yarışta harika performansa sahiptin. Bundan daha fazlasını yapamazdın. Tebrikler." dedi.

Ardından Perez, "Max'in ekibine tebrikler. İyi işti. Bu şekilde devam edelim." diyerek takım oyuncusu olduğunu gösterdi.

Bunun üzerine Horner, "Senin de zamanın gelecek Sergio, endişelenme. Yaptığın şeyi yapmaya devam et. Cumartesi günleri istediğimiz yere geleceğiz." dedi.

Perez için 2021'de sıralama turları sıkıntı olmaya devam ediyor. Imola'daki süper ikincilik, Perez için her şeyin yolunda olduğunu işaret etse de bunu söylemek için erkendi çünkü Perez takip eden sıralamalarda hep zorlandı.

Monako'da Perez'in Q2'yi 5. sırada geçmesi ilk başta cesaret vermişti ancak Q3'te yine her şey kötüye gitti.

Perez, "Son turumda olanlar tam bir felaketti. Açıkçası ikinci bölümde iyi bir adım atmayı başardık. Fakat pist soğuyordu ve yaklaşımımızı değiştirmemiz gerekiyordu. Bir deneme yaptık ki ön taraf hiç de iyi hissettirmiyordu. Lastiklerim çok soğuktu. Sonra ikinci denememi yapmaya başladım ve trafiğin içine girene kadar iyi bir tur oluyordu. Bundan ötürü gerçekten çok fazla zaman kaybettim."

"Eğer trafik olmasaydı, ikinci bölümdeki derecemi 0.1 veya 0.2 saniye geliştirirdim. Yani 1:10.8 civarı bir şey olurdu. Haliyle altıncı olurduk." demişti.

Ancak Perez sıralamalarda, takım arkadaşının 0.997 sn gerisinde 9. olarak hayal kırıklığı yaşadı.

Pazar günü Charles Leclerc'in yarışa başlayamamasıyla Perez bir sıra kazandı. Ste Devote'u sorunsuz bir şekilde 8. sırada tamamlayan Perez için artık sabırlı olup uzun vadeli oynama zamanı gelmişti.

Takım, önündekileri geçmenin tek yolunun onlardan daha uzun süre pistte kalıp gerektiğinde birkaç hızlı tur atmak olacağını biliyordu. Bu durumda lastik saklamasıyla ünlü olan Perez'in yumuşak lastiklerini mümkün olduğu kadar uzun süre kullanması gerekiyordu.

İlk bölümde Sebastian Vettel'in arkasında takılı kalan Perez, tam olarak bunu yaptı. Bir süre sonra onunla aradaki farkı açtı ve ihtiyaç duyduğunda kapattı.

Pit stoplar yaklaştığında Yarış Mühendisi Hugh Bird, "Lastikler şu an için iyi görünüyorlar. İhtiyaç duyacağın zaman için sakla." demişti.

Perez'in yarıştığı pilotlar içerisinde Hamilton, 29. turda pite gelen ilk isim oldu. Ardından Perez'e zamanının geldiği ve keyif alması söylendi.

O bölümde Perez, kullanılmış yumuşak lastikleriyle kendisinden önde pite gelen ve sert lastiklere geçen kişilere karşı mücadele edecekti. Perez ilk hızlı turunda 1:14.552 yaparak o ana kadarki en hızlı turu attı. Ardından 1:14.670 geldi. O turlarda Perez, daha önceki turlarından 2 sn civarında daha hızlıydı.

Perez, turlarının nasıl olduğunu sorunca Bird, "Performansın iyi. İlk sektörde Seb'den 0.3 sn, ikinci sektörde 0.5 sn aldın." şeklinde cevap verdi.

33. turda Red Bull, yarışın lideri Verstappen'i pite aldı. Böylece Verstappen, hızlı turlarına devam eden Perez'in önüne düşmedi ve Meksikalı pilot hızlı turlarına devam etti. Max pitten çıkarken, Perez kısa süreliğine de olsa liderliğe yükseldi.

Bird'ün lastiklerin durumunu sorması üzerine Perez," Sol arka lastiği biraz kaybetmeye başladım." şeklinde cevap verdi.

Bunun üzerine takım pit stop kararı aldı ve 34. turun sonunda Perez pite geldi. Red Bull pilotu böylece Vettel'den 3 tur sonra pite geldi ve pitten başarılı bir şekilde Vettel'in önünde dönmeyi başardı. Perez bu sayede yarıştığı 3 pilotu geride bırakırken Bottas'ın yarış dışı kalması ona bir sıra daha kazandırmış oldu.

Pit stoptan sonra Perez'e, "Tamam Checo, iyi işti. Vettel, Gasly ve Hamilton'ı geride bıraktık, şu anda 4. sıradayız." denildi.

Perez, bu gelişmeyi öğrenmesinin ardından birkaç viraj sonra "Sıradaki kim?" diye sordu.

Perez'in 8 sn önünde Lando Norris vardı ancak yarış mühendisi Bird onu sakinleştirmek için, "Bu saatten sonra sadece yakıt tasarrufu yap. Vettel 2 sn arkanda, bundan sonra ayağını gazdan çekerek tasarruf yap." dedi.

Perez, kalan 44 turda Norris ile farkı istediği gibi kapatmayı başardı. Perez'in McLaren pilotunu geçmesi, ancak onun bir hata yapmasına bağlı olacaktı. Ancak Perez'in beklediği şey olmadı ve McLaren pilotu damalı bayrağı Perez'in 1 sn'den fazla farkla önünde geçti.

Yarış bittikten sonra Bird, Perez'in yarışını şu şekilde özetledi: "Lastikleri ihtiyacımız olan anda kullanmak için iyi sakladın ve Vettel'in pite girmesiyle önümüz açılınca iyi kullandın."

Perez için harika bir yarıştı ve onun dördüncü olması sayesinde Red Bull, takımlar şampiyonasında liderliği ele geçirdi. Ancak buna rağmen Perez'in ayakları yere basıyordu.

Motorsport.com'a konuşan Perez, "Sonuçtan memnunum. Ancak Abu Dhabi'ye gittiğimizde, kimse bu yarışı hatırlamıyor olacak. Önemli olan şampiyona. Öyle uzun bir şampiyona ki, kötü günleri minimize etmek ve o günlerde güçlü sonuçlar almak önemli olacak."

"Bugün bunu yapmayı başardık. Takım strateji konusunda harika iş başardı. Çok iyi iletişim kurduk ve ihtiyaç duyduğumuz an zorladık. Bunun için takıma tebrikler."

"Günün sonunda Lando ile çok yakındık. Ancak açıkçası burada geçiş yapmak çok büyük risk almayı gerektiriyor. Şampiyona açısından çok önemli bir gün olduğunu düşünürsek, bu sonuçtan memnun olabiliriz."

"Pazar günü performansımın olduğu ortada. Sadece cumartesi günlerini çözmem gerekiyor." dedi.

Perez, yarıştaki performansına bakınca yarışa başlangıç pozisyonu nedeniyle hâlâ hayal kırıklığı yaşadığını kabul ediyor.

Perez, "Evet, kesinlikle. Ancak bu adaptasyon sürecinin bir parçası. Bu durumu diğer pilotlarda da görüyorsunuz. Bu açıdan benzersiz bir sezon oluyor. Normalde takım değiştiren pilotlar, geçmişte bu kadar zorlanmazdı."

"Ancak bu sene çok fazla değişken var, bu yüzden takım değiştirmek daha zorlaştı. Bazı pilotlar diğerlerinden daha iyi iş çıkardılar. Ancak evet, henüz araçta yüzde yüz evimdeymiş gibi hissetmiyorum. Ancak cumartesi günlerini çözebilirsek, pazar günleri performansımızın olduğunu gösterdik." dedi.

Perez, Imola'daki performansının tam olarak gerçekleri yansıtmadığını çünkü o günden beri sıralamalarda iyi iş çıkaramadığını söyledi.

Perez, "Evet, dürüst olmak gerekirse Imola gibi zorlu bir pistte, takımla henüz ikinci yarışımda gridde ikinci çizgide yer almayı başardım. Ancak cumartesi günleri performansım henüz gelişmedi. Çok fazla değişken var. Araç içerisinde henüz tam olarak evimde hissetmiyorum ancak tünelin sonundaki ışığı görebiliyorum." dedi.

Değişkenleri açması istendiğinde Perez, "Parça değişikliği, kanat değişikliği, hava değişkenliği gibi şeylerde altınızdaki aracı biliyorsanız, o tür durumlara adapte olmak çok kolay oluyor."

"Ancak dediğim gibi, yeni araçlarla zorlanan tek kişi ben değilim. İşimi nasıl yapmam gerektiğini unutmadım ancak ne yazık ki alışmam umduğumdan daha uzun sürüyor." dedi.

Sıradaki yarış Azerbaycan'da olacak ve orası da her şeyin olabileceği pistlerden birisi. Perez 2018'de orada 3. olmayı başarmıştı.

Perez, "Orada yine güçlü olmalıyız. Umarım cumartesi günü daha iyi olmayı başarırız. Mercedes'in orada çok güçlü olmasını bekliyorum. Bu açıdan orada onlarla çok farklı bir mücadele olacak. Nerede olduğumuzu görmek ilginç olacak." dedi.

Bakü de tipik pistlerden birisi değil, bu yüzden Perez'in öğrenme süreci açısından Fransa ve Avusturya yarışları daha faydalı olacak.

Perez, "Özellikle Avusturya gibi daha farklı pistlere gitmemizin çok önemli olacağını düşünüyorum. Aynı pistte iki yarış yapmak, öğrenme sürecimi hızlandırabilir." dedi.

Perez için olumlu bir şey varsa, o da takımın tamamen arkasında olması ancak Perez daha iyi iş çıkarması gerektiğini ilk bilen kişi. Perez şu ana kadar iki defa dördüncü, iki defa beşinci oldu. Imola'da sıralamalarda elde ettiği ikincilik yarışta 11. olmasıyla hayal kırıklığıyla sonuçlandı.

Monako GP'nin ardından 149 puana ulaşan Red Bull, takımlar şampiyonasında Mercedes'in 1 puanla da olsa önünde lider durumda. Perez'in şampiyonada iddialı olmaları için takıma daha istikrarlı ve daha fazla katkı sağlaması gerekiyor.

Takım patronu Horner, "Cumartesi günleri pazar günlerine göre daha çok zorlanıyor. Yarış performansı genel olarak çok güçlüydü. Bu yüzden cumartesi günleri için onunla daha rahat olması için çalışmamız lazım. Ancak bu sonunda olacak."

"Carlos dışında bu sene takım değiştiren pilotların hızlanmalarının zaman aldığını görüyorsunuz. Bu sene lastikler de zorluyor, böylece dikkat etmeleri gereken bir başka dinamik daha var. Ancak gittikçe yükseliyor ve bugünkü gibi performanslar yardımcı oluyor."

"Checo bu sene bazı harika yarışlar çıkardı. Bahreyn'de çok güçlüydü. Barselona'daki yarış performansı çok güçlüydü. Portimao'daki yarış performansı güçlüydü."

"Bu yüzden sıralamalarda iyi bir pozisyon alması halinde onun da dikkat edilmesi gereken bir faktör olacağı konusunda şüphe yok." dedi.