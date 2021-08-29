Perez'in Belçika GP'ye katılmasına izin verildi

Perez, yarış öncesinde keşif turunda aracının kontrolünü kaybetmiş Les Combes'un sağ tarafında bulunan bariyerlere çarparak aracına hasar vermişti.

Normalde Meksikalı pilot için yarış bitmişti ve Red Bull sportif direktörü Jonathan Wheatley, yarış direktörü Michael Masi'ye Perez'in yarışa katılamayacağını söylemişti. Ancak yağmur şiddetini artırdı ve yarış iki formasyon turunun ardından askıya alındı.

Wheatley bunun üzerine Masi'yle iletişime geçti ve Red Bull'un aracı zamanında tamir etmesi halinde Perez'in yarışa yeniden katılıp katılamayacağını sordu.

Masi başlangıçta Perez'in pite geri dönerken dışarıdan yardım aldığı için bunu yapamayacağını söylemişti ancak Wheatley, "Bu Le Mans değil! Bu yüzden bunu yapabileceğimizi düşünüyorum." diyerek duruma itiraz etti.

Yarış hakemleriyle yaptığı görüşmeden sonra Masi, pit yolundan başladığı takdirde Perez'in yarışa başlamasının önünde herhangi bir engel bulunmadığını söyledi.

Sportif Yönetmelikleri'nin 38.1 maddesinde keşif turunu tamamlayamayan ve kendi başına gride gelemeyen hiçbir aracın yarışa gridden başlamasına izin verilmeyeceği belirtiliyor. Fakat yarışa başlamasının önünde bir engel yok.

Red Bull az önce Perez'in aracındaki işlemleri tamamladı ve aracın hasarı onarıldı. Yani Perez'in yarışa dönmesinin önünde hiçbir engel kalmadı.

Perez, tıpkı Kimi Raikkonen gibi yarışa pit yolundan başlayacak.