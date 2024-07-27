Perez'in Belçika GP sıralama turlarındaki performansı, Red Bull kariyerinin sonu olabilir

Max Verstappen'in Belçika Grand Prix'sinde 10 sıra grid cezası almasıyla birlikte Sergio Perez, gridde Red Bull takım arkadaşının önünde yer almazsa bunun Red Bull kariyerinin sonu olacağı konusunda uyarıldı.

Perez, Red Bull pilotu olarak belki de son sıralama seansına hazırlanıyor ve sadece iki ay önce iki yıllık yeni bir sözleşme imzaladığı düşünüldüğünde bu şok edici bir durum.

Ancak son yarışlarda performans gösteremeyince, geleceğine güvenen bir sürücü olmaktan çıkıp sezonu tamamlayamayabilecek bir sürücü haline geldi.

Perez'in sözleşmesindeki bir maddenin, Red Bull'un yaz tatilinde Verstappen'in 100 puan gerisinde kalması halinde onu VCARB'a düşürmesine veya hatta tamamen kadrodan çıkarmasına izin verdiği anlaşılıyor.

Bugün, Spa'da maksimum 26 puan alınabilecek bir yarışta, Perez 141 puan geride ve bu nedenle güvenli bölgeye ulaşması mümkün değil.

Matematiksel olarak bu mümkün olsa bile, Cuma günkü antrenmanlardaki temposu pek iç açıcı değildi ve Perez 2. antrenman seansından sonra Verstappen'in bir saniyeden fazla gerisindeydi.

McLaren ikilisinin zirvede olduğu bir seanstı ve iki pilotu puan toplayan ve hatta yarış kazanan Woking takımının baskısı Red Bull'un Meksikalı pilotu kovmasına yönelik bir baskıya neden oldu.

F1 gazetecisi Buxton, üç kez Dünya Şampiyonu'nun 10 sıralık grid cezası aldığı göz önüne alındığında Perez'in Belçika GP gridinde Verstappen'in gerisinde kalması durumunda kararın Cumartesi günü kadar erken bir zamanda alınabileceğini düşünüyor.

BBC Sport’un Chequered Flag podcast'inde konuşan Buxton, “Max 10 sıra grid cezası aldı, Perez işi bitirmek zorunda. Şu anda büyük bir baskı altında çünkü Red Bull tek araçlı bir takım haline geldi.”

“Max'in 10 sıra grid cezası almasına rağmen Checo'nun Max'i geçemediği bir senaryo düşünün. Bu kariyerinin perdesi olur!” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Perez Cuma günü yedinci sırada tamamlarken, Verstappen üçünü sırada kaldı ve takım arkadaşları arasındaki fark 1.027 saniyeydi.

Perez daha sonra medyaya yaptığı açıklamada antrenman seansları sırasında araçların “oldukça farklı” olduğunu söyledi ve ekledi: “Boşa zaman harcıyorduk”

“Araçla bazı şeyler deniyorduk ve henüz her şeyi tam olarak ortaya çıkaramadık, bu yüzden geliştirmemiz gereken bazı parçalar var.”

Ancak Perez’in seanslar sırasında “tüm hızlarda, düşük hızda ve orta hızda” “neler olup bittiğini hissedemediğinden” şikayet etmesi üzerine Sky Sports Ted Kravitz şunları söyledi “Bu olumlu değil.”

Bir diğer yorumcu Karun Chandhok cevap verdi: “Öyle görünüyordu. Direksiyonu çevirmeye çalışırken çok kararsızdı.”

Red Bull yaz tatili sırasında sürücü durumunu görüşmek üzere masaya oturacak ve Hollanda Grand Prix'sinden itibaren Perez'in yerine geçmek üzere Liam Lawson ve Daniel Ricciardo favori gösteriliyor. Ricciardo'nun koltuğa oturması halinde Lawson, Yuki Tsunoda ile birlikte VCARB'a gönderilecek.