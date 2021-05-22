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Formula 1 / Monako GP Haberler

Perez'in ailesinin konvoyu, Meksika'da saldırıya uğramış

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Luke Smith
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Red Bull Racing pilotu Sergio Perez'in ailesinin bulunduğu konvoy, bugün sıralamaların olduğu esnada Meksika'da saldırıya uğramış.

Perez'in ailesinin konvoyu, Meksika'da saldırıya uğramış

Perez'in Monako GP için sıralamalara çıktığı dakikalarda, Meksika'daki ailesinin saldırıya uğradığı konusunda bilgiler geldi.

Yerel basın Informador.mx'e göre, yerel saatle 01:30 civarında, Sergio Perez'in kardeşi Antonio'nun koruması, araçlarına el koyma girişimine yanıt verdiğinde kurşunla yaralandı.

Sıralamaların ardından Perez'e bu gelişme soruldu. Perez, saldırının doğrudan ailesine olmadığını, ailesinin iyi durumda olduğunu söyledi.

Perez, "Onlar güvenliğin arabasını çalmaya çalışmışlar. Silahların kullanıldığı olayda güvenliklerden birini yaraladıkları doğru. Arabayı çalmaya çalışmışlar, başka bir şey olmamış. Güvenlik iyi durumda. Polisler hırsızları yakalamışlar." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Pilotlar Sergio Perez
Takımlar Red Bull Racing
Editör Luis Ramírez

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