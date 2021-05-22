Perez'in ailesinin konvoyu, Meksika'da saldırıya uğramış

Perez'in Monako GP için sıralamalara çıktığı dakikalarda, Meksika'daki ailesinin saldırıya uğradığı konusunda bilgiler geldi.

Yerel basın Informador.mx'e göre, yerel saatle 01:30 civarında, Sergio Perez'in kardeşi Antonio'nun koruması, araçlarına el koyma girişimine yanıt verdiğinde kurşunla yaralandı.

Sıralamaların ardından Perez'e bu gelişme soruldu. Perez, saldırının doğrudan ailesine olmadığını, ailesinin iyi durumda olduğunu söyledi.

Perez, "Onlar güvenliğin arabasını çalmaya çalışmışlar. Silahların kullanıldığı olayda güvenliklerden birini yaraladıkları doğru. Arabayı çalmaya çalışmışlar, başka bir şey olmamış. Güvenlik iyi durumda. Polisler hırsızları yakalamışlar." dedi.