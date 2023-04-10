Perez'i oğluyla fotoğraf çektirmediği için eleştiren spor yazarı özür diledi

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Geçtiğimiz günlerde bir restoranda rastladığı Perez'den oğluyla fotoğraf çekilmesini rica eden, ancak bu isteği reddedilen Gonzalez, olaydan kısa bir süre sonra Twitter hesabından Perez'i eleştirdi.

Gonzalez'in tweetlerinde, "Restorandan ayrılırken oğlumu görmezden gelen ve sırtını dönüp giden Sergio Perez'e teşekkürler."

"İnanılmaz, onunla fotoğraf çektirip çektiremeyeceğinizi sormak için size yaklaştım ve ailenizle birlikte geldiğinizi söyleyerek reddettiniz."

"Bu kez sebep olduğunuz gözyaşları duygusallıktan kaynaklanmıyordu. Çocuğum terbiyesizlik etmemek için işlerinin bitmesini ve gitmelerini bekledi.

"Reddetme hakkınız olmasına rağmen bir çocuğun sizden fotoğraf istemesi sizi neden bu kadar rahatsız ediyor?

"Bu arada masanın üzerindeki çöpler toplanmalı. Eğitim de aile içinde öğretilir ve öğrenilir." ifadeleri yer aldı.

Gonzalez'in tweetlerine gelen tepkiler ise oldukça sertti; birçok kişi Checo'yu savundu ve ailesiyle dışarıdayken fotoğraf taleplerini reddetme hakkı olduğunu belirtti.

Bu öfkeli tweetlerin ardından çizgiyi aştığını kabul eden Gonzalez, yine Twitter hesabından "Bugün Sergio Perez'den içten bir özür dilemek zorundayım."

"Onun kendi haklarını kullandığında ısrar ediyorum. Verdiğim tepki yanlıştı. İçtenlikle özür dilerim." ifadeleriyle olayı toparladı.