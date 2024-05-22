Perez'e göre Verstappen'in takım arkadaşı olmak çok zor

Sergio Perez, Red Bull'da pilotların sık sık zorlanmasının nedenleri olduğunu ve Max Verstappen'in yanında olmanın çok zorlayıcı olduğunu açıkladı.

Meksikalı pilot, Verstappen ile uzun süre boyunca istikrarlı bir şekilde rekabet edemedi ve genellikle takımın iki numarası olarak görülüyor.

Verstappen'in aksine, Perez'in performansı sıklıkla değişkenlik gösterdi. 2023 yılında, kötü bir form grafiği sergilemeden önce, açılış yarışlarında Verstappen ile rekabet halindeydi.

Max Verstappen ile birlikte ikinci Red Bull koltuğunu paylaşan her pilotun zorlanması nedeniyle, geçmişte bazı kişiler bu koltuğu lanetli olarak nitelendirdi.

Perez, "Diğer pilotlar için konuşmam doğru olmaz ama Red Bull'un herkes için uygun olmamasının nedenleri var."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Verstappen'in takım arkadaşı olmak çok zorlayıcı. Başka bir takım arkadaşım olsaydı eminim çok daha fazla dikkat çekerdim. Ancak bu fantastik bir meydan okuma. Max en iyi pilot, eksiksiz ve çok az hata yapıyor."

"Böyle bir takım arkadaşına sahip olmak harika çünkü onu yenmek için sınırlarınızı zorlamalı ve harika hafta sonları geçirmeniz gerekiyor."

Perez için Verstappen ile takım arkadaşı olmanın en büyük zorluklarından biri doğru zihin yapısını koruyabilmek.

Verstappen'in hemen hemen her Grand Prix'yi kazanmasıyla birlikte, Perez sık sık medyanın baskısı altında kalıyor.

Perez, Verstappen'in yanında mental olarak güçlü kalmanın öneminin farkında ancak 34 yaşındaki pilot bunun her zaman kolay olmadığını kabul ediyor.

Perez, "Eğer sürekli mücadele ediyorsanız ve Max gibi her hafta sonu mükemmel performans gösteren bir takım arkadaşınız varsa, kendinizi kısır döngünün içinde bulursunuz."

"Çok fazla yapacak bir şey olmamasına rağmen sürekli aracın ayarlarına bakarsınız."

"Gerçekten zihinsel olarak güçlü kalmanız gerekiyor çünkü bazen çok zor oluyor. Red Bull'da mental olarak güçlü olmak zorundasınız." dedi.