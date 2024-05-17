Perez'e göre, McLaren Imola'da Red Bull'a zorluk çıkarabilir

Sergio Perez, Red Bull'un yeni geliştirmelerine rağmen Emilia Romagna Grand Prix'sinde McLaren'ın tehdit oluşturamaması için bir neden olmadığını düşünüyor.

Miami'deki son yarışta McLaren MCL38 için büyük bir geliştirme paketi eklemişti. Güvenlik aracının yarışa dahil olmasından sonra Lando Norris, Max Verstappen'i geçerek zirveyi almıştı. Imola pistinin ise geliştirilmiş MCL38 için daha uygun olduğu düşünülüyor.

Red Bull'un RB20'si de bu hafta sonu yarışına yükseltme paketiyle çıkacak olsa da, Perez yeni parçaların potansiyel etkisini küçümseyerek, McLaren'ın kendileri için yakın bir rakip olacağını düşünüyor.

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Erik Junius

Perez, "Her iki arabaya da aynı yükseltmeleri yapacağız."

"Araçta devasa değişiklikler beklemiyoruz. Asıl önemli olan arabanın düşük ve yüksek yakıt dengelerini optimize etmek. Bence buradaki yükseltmeler daha az önemli."

"McLaren'ın bizi zorlamaması için bir neden görmüyorum."

"McLaren ve Ferrari'nin çok güçlü olacağını düşünüyorum. Bu hafta sonu bütün takımların üstünde baskı olacak."

"Eğer başka bir takımın yapamadığı bir hafta sonu geçirirseniz, o zaman değişim büyük olacaktır." dedi.

Red Bull, Miami'de yarış günü, sprint ve sıralamalardaki düşük yakıt koşullarına göre zorlandı ve Perez'e göre takım Grand Prix'ye girerken resmin tamamına sahip değildi.

Perez, "Miami'deki en hızlı takım McLaren'dı ve Ferrari'de oldukça güçlüydü. Ancak biz potansiyelimizin tamamını kullanmadık. Daha güçlü olabilirdik."

"Sanırım bu herkes için geçerli. Hafta sonundan en fazla puanla ayrılan biz olduk ama önümüzdeki yarışlarda takımların birbirine daha yakın olacağını düşünüyorum. Bu, spor için harika bir şey ve tüm takımların önde mücadele etmesi heyecan verici."

"Sprint yarışı resmin tamamını göstermiyor. 30 kilo yakıt ve 100 kilo yakıtla yapılan yarışlar arasında büyük bir fark var."

"Yarışa başladık ve beklediğimizden çok daha fazla kayma sorunu yaşadık. Nerede sorun yaşadığımızı biliyoruz."

"Zaten simülatörde bulundum, çok büyük gelişmeler olacak." dedi.