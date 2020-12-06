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Formula 1 / Son dakika

Perez: "Helmut ile sadece sohbettik"

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Perez: "Helmut ile sadece sohbettik"
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, Editör

Sergio Perez, Helmut Marko ile padokta çekilen görüntüsü hakkında açıklamalarda bulunurken, sadece sohbet ettiklerini söyledi.

Meksikalı pilotun Racing Point ile yaptığı anlaşmanın erkenden feshedilecek olması, Perez'in 2020 sonrasında boşa çıkacağı anlamına geliyor.

Red Bull bu yıl Max Verstappen'le iyi sonuçlar alsa da, Alex Albon beklentilerin çok altında kaldı ve Sakhir'deki sıralama turlarında bu kötü performans devam etti.

Albon, sıralama turlarının ikinci bölümünde elendi. Elendikten hemen sonra Christian Horner ekranlara geldi ve durumdan oldukça mutsuz olduğu görülebiliyordu.

Diğer tarafta Sergio Perez, bu yıl bir kez daha takım arkadaşı Lance Stroll'ü mağlup etti ve sıralama turlarında beşinci oldu.

Dün çekilen bir fotoğrafta Red Bull'un danışmanı Helmut Marko ile Perez'in padokta sohbet ettiği görülüyordu.

Ayrıca Perşembe günü Perez ile Horner'ın birbirleriyle sohbet ettikleri bir görüntü ortaya çıktı.

 

Tüm bunlar Perez'in Red Bull'a yaklaştığını işaret ediyor olsa da, Perez sadece "merhabalaştıklarını" dile getirdi.

Marko ile olan görüntüsü sorulduğunda Perez, Movistar'a şunları söyledi: "Sadece padok içindeki arkadaşlarımla konuştum. Burada konuşulacak çok fazla şey yok."

"Red Bull'un dediği gibi, kararlarını Abu Dabi'de verecekler. İnsanlarla sohbet etmek her zaman için iyidir."

Perez'in son dönemki performansıyla beraber koltuğa Nico Hulkenberg'den daha yakın olduğu düşünülüyor.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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