Perez'den Ferrari'ye destek: "Hepimiz hata yapıyoruz"

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Sergio Perez, hayal kırıklığıyla geçen sıralama turlarının ardından Macaristan Grand Prix'sine 11. sıradan başladı ve damalı bayrağı, Charles Leclerc'in önünde beşinci sırada gördü.

Leclerc, lider götürdüğü yarışta sert lastiğe geçmesinin ardından ciddi şekilde zorlandı ve muhtemel bir zaferi kaybetmiş oldu.

Ferrari'nin yaptığı strateji hataları sosyal medyada yoğun şekilde eleştiriliyor ancak Perez bu eleştirilere katılmıyor.

Ferrari'nin strateji hatalarıyla ilgili ne düşündüğü sorusuna Perez. "Yarıştan sonra onları işaret edip, neyi yanlış yaptıklarını söylemek her zaman kolaydır. O anın baskısıyla bunun gibi hatalar yapılabilir. Farklar çok az ve bu tür şeyler olabilir." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Perez, başlangıçta Verstappen ile benzer tempoda gitse de, sonrasında takım arkadaşına ayak uyduramadı.

Perez, "Bugün Hamilton'ı pitlerle geçmek önemliydi çünkü çok hızlıydı. Max bunu yaptı ama ben yapamadım. O noktada çok fazla lastik aşınması vardı."

"Lewis'i pitlerle geçmeyi başaramadım ve ikinci bölümde gizliden tek pit stopa döndük, bu yüzden düşündüğüm kadar zorlamadık. Sadece sonlara doğru yaptık ve iyi bir tempomuz vardı. Sonunda maalesef podyumu kaçırdım."

"Sanırım George ve Carlos ile aradaki birkaç saniye vardı. Sanal güvenlik aracı olmasa daha da yakın olurduk." dedi.

Yaz arasından sonra için pozitif olup olmadığı sorusuna Perez, "Bu kez daha iyiydik ama hiçbir şeyi hafife almıyoruz. Son birkaç yarışın bizim açımızdan zor olduğunun farkındayız."

"Araçta durum biraz değişti, her şeyi anlamalı ve yaz arasından sonraki üçlü yarış için güçlü şekilde geri dönmeliyiz."

"Özellikle bu hafta sonu araçla ilgili çok fazla çalışma yaptık ve neler olduğu konusunda daha iyi bir resme sahibim. Şimdi her şeyi bir araya getirmek önemli." dedi.