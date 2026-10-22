Formula 1 Amerika GP
Perez'den emeklilik sinyali: "Formula 1'de uzun yıllar kalmayacağım"
Sergio Perez, yakında emeklilik planı yapabilir.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 22 Eki 2026 08:03
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Sergio Perez, Cadillac Racing
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Sergio Perez, bir yıllık aranın ardından 2026 sezonunda yeni takım Cadillac ile Formula 1’e geri döndü.
Sezonun tamamlanmasına altı yarış kala Meksikalı pilot, kariyerinin sonuna yaklaştığına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Meksika televizyon kanalı Televisa’ya konuşan Perez, Cadillac’ı Formula 1’in zirvesine taşımanın tahmin ettiğinden daha uzun süreceğini belirtti.
Perez, “Bu projenin düşündüğümden daha fazla zamana ihtiyacı olacak. Tam olarak kaç yıl gerektiğini söylemek zor ama Formula 1’de daha uzun yıllar kalmayı planladığımı sanmıyorum."
"Formula 1’i iyi bilenler neler yapabileceğimi anlıyor. Son birkaç yılda yaşanan koşulların gerçek performansımı göstermemi engellediğini kendime kanıtlamak benim için çok önemliydi. Kariyerimin başlangıcından çok sonuna yakın olduğumun farkındayım. Bu yüzden kalan her yarışın tadını sonuna kadar çıkarmak istiyorum. Çünkü Formula 1’de yarışmak her zaman hayalimdi."
"Kariyerimi bitirmeyi düşünmeme neden olan tek şey çocuklarım. Fernando Alonso gibi uzun yıllar yarışmayı isterdim ancak çocuklarım şu anda onlarla daha fazla vakit geçirmek istediğim bir yaştalar."
"Motor sporları dışındaki projeler de ilgimi çekiyor. Formula 1’den başım dik bir şekilde ayrılmak istiyorum. Kariyerimi tam olarak ne zaman noktalayacağımın da yakında belli olacağını düşünüyorum.” dedi.
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Ferrari, gelecekte Antonelli'yi takımda görmek istiyor
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Kemal Şengül
Ferrari, gelecekte Antonelli'yi takımda görmek istiyor
Formula 1
Formula 1
Amerika GP
4 dk
Ferrari, gelecekte Antonelli'yi takımda görmek istiyor
FIA, sıralama turları ve yarış arasında jant tasarımını değiştirmeyi yasaklıyor
Formula 1
Formula 1
Amerika GP
9 dk
FIA, sıralama turları ve yarış arasında jant tasarımını değiştirmeyi yasaklıyor
Massa davasında temyiz duruşması şubat ayında görülecek
Formula 1
Formula 1
Amerika GP
12 dk
Massa davasında temyiz duruşması şubat ayında görülecek
Son Haberler
Perez'den emeklilik sinyali: "Formula 1'de uzun yıllar kalmayacağım"
Formula 1
F1 Formula 1
Amerika GP
1 dk
Perez'den emeklilik sinyali: "Formula 1'de uzun yıllar kalmayacağım"
Ferrari, gelecekte Antonelli'yi takımda görmek istiyor
Formula 1
F1 Formula 1
Amerika GP
4 dk
Ferrari, gelecekte Antonelli'yi takımda görmek istiyor
FIA, sıralama turları ve yarış arasında jant tasarımını değiştirmeyi yasaklıyor
Formula 1
F1 Formula 1
Amerika GP
9 dk
FIA, sıralama turları ve yarış arasında jant tasarımını değiştirmeyi yasaklıyor
Massa davasında temyiz duruşması şubat ayında görülecek
Formula 1
F1 Formula 1
Amerika GP
12 dk
Massa davasında temyiz duruşması şubat ayında görülecek
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol