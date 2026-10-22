Formula 1 Amerika GP

Perez'den emeklilik sinyali: "Formula 1'de uzun yıllar kalmayacağım"

Sergio Perez, yakında emeklilik planı yapabilir.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 22 Eki 2026 08:03

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Sergio Perez, Cadillac Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Sergio Perez, bir yıllık aranın ardından 2026 sezonunda yeni takım Cadillac ile Formula 1’e geri döndü.

Sezonun tamamlanmasına altı yarış kala Meksikalı pilot, kariyerinin sonuna yaklaştığına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Meksika televizyon kanalı Televisa’ya konuşan Perez, Cadillac’ı Formula 1’in zirvesine taşımanın tahmin ettiğinden daha uzun süreceğini belirtti.

Perez, “Bu projenin düşündüğümden daha fazla zamana ihtiyacı olacak. Tam olarak kaç yıl gerektiğini söylemek zor ama Formula 1’de daha uzun yıllar kalmayı planladığımı sanmıyorum."

"Formula 1’i iyi bilenler neler yapabileceğimi anlıyor. Son birkaç yılda yaşanan koşulların gerçek performansımı göstermemi engellediğini kendime kanıtlamak benim için çok önemliydi. Kariyerimin başlangıcından çok sonuna yakın olduğumun farkındayım. Bu yüzden kalan her yarışın tadını sonuna kadar çıkarmak istiyorum. Çünkü Formula 1’de yarışmak her zaman hayalimdi."

"Kariyerimi bitirmeyi düşünmeme neden olan tek şey çocuklarım. Fernando Alonso gibi uzun yıllar yarışmayı isterdim ancak çocuklarım şu anda onlarla daha fazla vakit geçirmek istediğim bir yaştalar."

"Motor sporları dışındaki projeler de ilgimi çekiyor. Formula 1’den başım dik bir şekilde ayrılmak istiyorum. Kariyerimi tam olarak ne zaman noktalayacağımın da yakında belli olacağını düşünüyorum.” dedi.

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- Motorsport.com Ekibi

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