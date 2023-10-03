Perez'den eleştirilere yanıt: "Russell kaza yaptığında kimse bunun hakkında konuşmadı"
Max Verstappen'e kıyasla daha dönük bir sezon geçiren Sergio Perez, mevcut performansının basın tarafından çarpıtıldığına inanıyor.
Sergio Perez, geride kalan 16 yarışta sadece iki galibiyet alırken, bitime altı yarış kala Max Verstappen'in 177 puan gerisinde yer alıyor.
Meksikalı sürücü, gridin en iyi aracında oturduğu için, performansı doğrudan göze batıyor ve sıkça eleştiriliyor.
Son haftalarda yaptığı hataların ardından artık neredeyse kimse, Perez'in 2024 sonrasında koltuğunu koruyabileceğine inanmıyor.
Fakat Perez, kendisini Red Bull koltuğu için uygun bulmayanlara yanıt verdi ve Singapur yarışının son turunda podyum savaşı verirken hata yapan George Russell'ı işaret etti.
Perez şöyle konuştu: "Russell, Singapur yarışının son turunda ikincilik için mücadele ederken bariyerlere çarptı ama basın bundan hiç bahsetmedi."
"Bu bir Red Bull pilotunun başına geldiğinde, hemen binlerce kişi değiştirilmeniz gerektiğini söylüyor."
"Bu tür şeyler F1'de çok oluyor ve bu kalibredeki bir ortamda dinamikler böyle işliyor."
"Fakat Meksikalı olmamın da büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Meksika'da doğduğum ve son yıllarda çok az pilotun sahip olabileceği bir desteğim olduğu için şanslıyım."
"Ülkemi dünyanın her yerinde temsil edebildiğim için çok gururluyum."
Perez bu yıl şimdiye kadar sekiz podyum alırken, Verstappen 16 yarışın 15'inde podyuma çıktı -bunların 13'ünü kazandı.
Perez'in yeri için Liam Lawson, Daniel Ricciardo ve Lando Norris gibi sürücülerin adı geçiyor.
Kevin Magnussen, Haas VF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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