Perez'den Alonso'ya destek: "FIA buna ceza veriyorsa, artık her olayda aynı cezayı vermeli"

Alonso'ya Melbourne'de George Russell'a karşı uyguladığı savunma taktiği ve İngiliz pilotun yaptığı kaza sonrası 20 saniye ceza almıştı.

Hakemlerin Alonso'yu cezalandırmakta haklı olup olmadığı konusunda görüşler padokta bölünmüş durumda.

Perez, yaşananlar için ceza vermenin çok sert olduğuna inanıyor, ancak ileride benzer olayların göz ardı edilmesi halinde FIA içerisinde tutarsızlık oluşacağı görüşünde.

Motorsport.com tarafından olayla ilgili düşünceleri sorulan Perez şunları söyledi: "Bana göre ceza kesinlikle limitin biraz üzerindeydi. Bunun gereksiz olduğunu söyleyebilirim."

"Benim en büyük korkum bu hafta sonu ya da gelecek hafta sonu bu olayı tekrar görmemiz ve muhtemelen hiçbir yaptırım uygulanmayacak olması."

"Bu benim en büyük korkum çünkü cezalar dahilinde tutarlılığı korumak için çok mücadele ediyoruz."

"Örneğin Cidde'de Q1'de [Valtteri] Bottas 300 km/s hızla iki aracı - [Oliver] Bearman ve [Alex] Albon'u- engelledi fakat ceza verilmedi."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Ben [Nico] Hulkenberg'i engelledim, çok az zaman kaybetti, sonraki turda daha hızlı gitti fakat ben üç sıra ceza aldım."

"Bence konuşulması gereken en önemli nokta tutarlılık olmalı. Eğer bu gibi olaylar cezalandırılacaksa, her hafta sonu cezalandırılmalı. Çünkü bir sürücü olarak, k*çınızı yırtarak çalışıyorsunuz, sonra tutarsızlık yaşıyorsunuz. Bu da canınızı yakıyor" dedi.

Perez, Alonso'nun diğer sürücüler üzerinde 'oyunlar' oynamayı seven bir sürücü olduğunu kabul etse de, İspanyol sürücünün neye izin verilip verilmeyeceğini çok iyi bildiğini söylüyor.

"Bence hepimiz neyin kabul edilebilir, neyin sınırlar dahilinde olduğunu biliyoruz. Sürücüleri tanıyorum, özellikle Fernando her zaman bu tür numaralar, sınırlar dahilinde şeyler yapıyor."

"Bence Fernando çok agresif bir sürücü. Fakat her zaman sınırlar dahilinde hareket eder. Onunla harika mücadelelerimiz oldu. Orada en çok güvendiğim sürücülerden biri Fernando."

"Bana göre -ceza- limitin biraz üzerindeydi ama dediğim gibi, bu olayı iki hafta ya da üç hafta sonra tekrar görebiliriz ve hiçbir şey ceza verilmeyebilir."

Perez, hakemlerin Alonso olayını ele alış biçimine şaşırdığını ifade eden tek sürücü değildi.

McLaren pilotu Lando Norris Perşembe günü yaptığı açıklamada, Alonso'nun davranışının 'garip' olduğunu ancak yaptırım gerektiren bir fren testi olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

"Fernando'nun yaptığı garip, aşırı bir şeydi ama bunun bir fren testi olarak kabul edilemeyeceğini, oraya yakın bile olmadığını düşünüyorum."

"Herhangi bir şekilde ceza verilmeli miydi? Bence hayır. Bana göre George bunun olacağını görmeliydi. Bu konuda çok fazla yorum yapmak istemiyorum ama George'un neler olduğunu görecek zamanı vardı."

"Eğer George çok daha yakın olsaydı ve aniden düzlüğün ortasında Fernando ayağını gazdan çekseydi ve George aniden direksiyonu kırmak zorunda kalsaydı, o zaman sanırım soru işareti olurdu."

"Fakat George'un bu pozisyonda yapması gereken tek şey beş metre önce fren yapmaktı. Sonrasında sonuç farklı olabilirdi."

"Bu George'un suçu. Bir sürücü olarak etrafınızdaki her şeye tepki vermek zorundasınız. Yarışın başında 1. viraja girmek daha da kötü. İnsanların ne zaman fren yapacağını bilemiyorsunuz ama tepki vermek zorundasınız."