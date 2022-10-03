Perez "zorlu" yarışların ardından yeniden mücadeleye döndüğü için mutlu

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Sergio Perez sezona harika başladı ve Monako'da galibiyete ulaşıp, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Fakat son yarışlarda düzenli olarak geride kalınca, eleştiri oklarının hedefi oldu.

Singapur GP hafta sonunda kusursuz bir performans gösterip zafere ulaşan Perez, formunu yeniden bulmuş oldu.

Bu yıl ikinci galibiyetini aldıktan sonra Perez şöyle dedi: "Galibiyet harika hissettiriyor. Çok iyi başladım, gerçekten harikaydı. İlk bölümde geçiş lastikleriyle yarışı kontrol altında götürdüğümü hissettim."

"Charles'ın yaptığını yapabiliyor ve farkı açabiliyordum. Lastiklerin iyi durumda olduğundan emin olmak önemliydi. Şahsen pistin daha erken kurumasını beklemiştim. Bence George yapmasaydı, daha erken pite giren çok fazla insan olacaktı."

Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, celebrates in Parc Ferme Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Aynı zamanda çok zorlu bir yarıştı. Bence bugün yarışın anahtarı geçiş lastikleriyle tempo tutturmak, ihtiyacımız olduğunda iyi bir hıza sahip olmak ve ikinci başlangıçta kuru zemin lastikleriyle önde kalmaktı çünkü son derece kötü koşullarla karşı karşıyaydık."

"Sanırım insanlar izlerken bunun ne kadar zor olduğunu ve hata yapmanın ne kadar kolay olduğunu hafife alıyorlar."

"Çok ıslak olan birkaç yer vardı ve hata yapmak çok ama çok kolaydı."

"Birkaç zorlu an vardı, bu yüzden her şeyden önce yarışı bitirdiğim için gerçekten mutluyum. İkincisi, böyle bir yarış kazandığım için mutluyum. Bu çok özel bir şey."

Bunun en özel yarışı olduğunu söyleyen Perez, bunun sebebi sorulduğunda, "Gerçekten çok yoğundu. Charles'ı geride tutmak, özellikle de yeniden başladıktan sonra zordu. Pistin yarısı kuruydu ama diğer yarısında geçiş lastikleri iyiydi. Hata yapmamak ve ilk bölümde gerçekten güçlü olan Charles'ı kontrol etmek kolay değildi fakat bunu başardık."

"Son birkaç turdaki tempom ise gerçekten güçlüydü." dedi.

Perez, son yarışların kendisi için zor geçtiği göz önüne alındığında sonucun kendisini daha da mutlu ettiğini söylüyor.

"Çok mutluyum. Bu galibiyet benim için gerçekten çok özel çünkü son birkaç yarış benim için zordu. Açıkçası Formula 1 basını bu durumu çok ama çok büyütüyor, belki de sadece Meksikalı olduğum içindir bilmiyorum. Eğer iki yarış üst üste podyuma çıkamazsam, o zaman en kötü sezonumu geçirdiğimi ve Red Bull'un beni bırakması gerektiğini yazıyorlar."

"Bu galibiyeti almak güzel, bu tarz performansları bir araya getirebilmek her zaman güzeldir."