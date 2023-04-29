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Perez: "Zorlu hafta sonunda güzel bir sonuç oldu"

Red Bull pilotu Sergio Perez, Azerbaycan GP sprint yarışını kazanmasının ardından zor geçen bir hafta sonunda iyi bir sonuç aldıklarını söyledi.

Abdullah Çelik
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Perez: "Zorlu hafta sonunda güzel bir sonuç oldu"

Bu sene ilk kez sprint formatının uygulandığı Azerbaycan'da takımlar, ikinci antrenman seansının yapılmaması nedeniyle ekstra zorlandılar.

Cuma günkü ilk antrenman seansının ardından normalde bu sabah da antrenman yapılması gerekiyordu ancak format değişikliği nedeniyle artık sprint yarışı öncesinde, sprint yarışının gridini belirleyen bir sıralama seansı daha yapılıyor. Bu yüzden pilotlar ve takımlar, daha az uzun tur analizi ile yarışlara çıkıyorlar.

Azerbaycan GP hafta sonunda gerçekleştirilen sprint yarışına ikinci sıradan başlayan Perez, ilk turda yerini korumasının ardından yarış içerisinde Charles Leclerc'i geçerek liderliğe yükseldi ve sonrasında yerini koruyarak zafere ulaştı. Bu, Perez'in ilk sprint zaferiydi.

 

Yarışın ardından konuşan Perez, "Bu zorlu seanslarda iyi bir sonuçtu. Pilotların, takımların, mühendislerin ve mekanikerlerin üzerinde çok fazla baskı vardı. Bu açıdan bugün maksimum puanlarla ayrılmak ana hedefimizdi. Ancak açıkçası ana yarışın yarın olduğunu biliyoruz." dedi.

Perez, dünkü sıralamalarda 3. olduğu için yarınki ana yarışa 3. sıradan başlayacak. Perez, bugün elde ettikleri verileri de kullanarak ana yarışta da galibiyet mücadelesi vermeyi hedefliyor.

Perez, "Bugün biraz ders çıkarmayı başardık ancak açıkçası yarın daha geride olacağız. Pist koşulları farklı olacak. Ancak evet, bugün iyi ders çıkardık."

"Yarınki yarış için üçüncü sıra ideal değil ancak elimden geleni yapıp galibiyet için savaşacağım." dedi.

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