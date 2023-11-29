Perez: "Zor bir sezon geçirdiğim için mutluyum çünkü çok şey öğrendim"

Sergio Perez, bu yıla şampiyonluk hedefiyle başlayıp, ilk dört yarışta iki galibiyet alsa da sonrasında tempo kaybetmeye başladı ve sezon ilerledikçe geride kaldı.

Bir ara sıralama turlarında son bölüme kalmakta bile zorlanan Perez, yıl sonunda daha iyi görünse de sezonu Max Verstappen'in 290 puan gerisinde tamamladı.

Yine de Perez, zor bir yıl geçirdiği için mutlu olduğunu söylüyor ve 2024'te hangi alanlarda gelişmesi gerektiğini "bildiğini" anlatıyor.

Perez şöyle konuştu: "Bu yıl pazar günleri çok çok iyi bir tempo yakaladığıma inanıyorum."

"Şampiyonayı ikinci sırada bitirmemin temel sebebi de bu. Sıralama turlarında ciddi sorunlar yaşadığım kesin. Bu, yeni yılda en çok dikkat etmem gereken alan."

"Takım sezonu domine etse de benim için zor bir sezon oldu. 2024'te hızlı bir araca sahip olacağımıza eminim. Umarım sezonu domine etmeye devam edebiliriz ve ben de daha tutarlı sonuçlar alabilirim."

"Genel olarak, zorlu bir sezon geçirdiğim için minnettarım. Araç hakkında çok şey öğrendim, Red Bull'un felsefesini daha iyi anladım."

"Gelecek yıl tüm bunların karşılığını almayı umuyorum."