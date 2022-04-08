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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Perez: "Zor bir gün oldu"

Red Bull pilotu Sergio Perez, cuma günkü antrenman seanslarının kendileri için zor geçtiğini söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Perez: "Zor bir gün oldu"
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Sergio Perez, ilk antrenman seansında 0.5 saniye geride üçüncü en iyi zamanı yaparken, ikinci seansta 0.6 saniye geride beşinci en iyi zamanın sahibi oldu.

Özellikle ikinci seansta aracından pek  memnun olmayan Perez, günün ardından verdiği demeçte, günün kendileri için zor geçtiğini kabul etti.

Perez, şöyle dedi: "Çok zor bir gündü."

"Gün boyunca çeşitli ayarlar denedik. Şimdi tüm bunların aracın davranışlarını nasıl etkilediğini analiz etmemiz lazım."

"Yumuşak lastikle sürüş yapmak gerçek bir zorluktu. Özellikle öğleden sonra, analiz etmemiz gereken bazı ayar değişiklikleri yaptık."

"Birkaç şey beklendiği gibi çalışmıyor ve istediğim kadar tur atamadım... Buna rağmen değerlendirmek yapmak adına çok iyi veriler topladık."

"Araç bazı açılardan iyi hissettiriyor, bazı açılardan o kadar iyi değil. Şimdi çalışmaya devam etmeli ve hangi yöne gideceğimizi belirlemeliyiz."

"Birkaç ondalıktan bahsediyoruz ve bunu bulmak her şeyi değiştirebilir. Şu anda sadece nerede olduğumuzu anlamamız gerekiyor çünkü henüz araçta neler olup bittiğini anlayabilmiş değiliz."

"Bu gece bunun üzerinde çalışmalı ve neler olacağını görmeliyiz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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