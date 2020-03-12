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Formula 1 / Son dakika

Perez: "Zirvedeki araçlar hâlâ önde"

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Perez: "Zirvedeki araçlar hâlâ önde"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
12 Mar 2020 08:45

Sergio Perez, Mercedes'in 2019 aracına oldukça benzeyen araçlarına rağmen zirvedeki takımların kendilerine göre hâlâ önde olduğunu söyledi.

Racing Point'in 2020 aracı, Mercedes'in 2019 aracına çok benzemesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Racing Point, testleri en hızlı 5. araç olarak tamamladı ve bir dönem takımın Ferrari ile mücadele edebileceği dahi iddia edildi.

Perez, "Henüz sezonun başındayız. Kimin nerede olduğunu bilmek zor."

"Tabii ki iyi bir aracımız olduğunu düşünüyorum ancak ilk 3'teki araçlar hâlâ biraz önde."

"Orta grup çok yakın. Bu yüzden podyuma çıkabilmek için hâlâ ilk 3 takıma bir şeyler olmasını umut edeceğiz."

"Ancak göreceğiz. Muhtemelen farkı biraz kapattık. Ne kadar kapattık bilmiyorum ancak bunu öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Bu sene podyuma çıkıp çıkamayacağımızı göreceğiz." dedi.

Perez'in takım arkadaşı Lance Stroll ise araçlarının geçen seneki araca göre daha iyi olduğunu söyledi.

Stroll, "Aracı henüz tek bir pistte ve çok iyi koşullarda sürdük."

"Kış testleri her zaman zordur. Bu yüzden motorlar ve aerodinamiler soğuk sıcaklıkta iyi çalışıyor."

"Bu yüzden ilk yarışta diğerlerine göre nerede olduğumuzu göreceğiz."

"Ancak tabii ki geçen seneye göre gelişme kaydettiğimizi düşünüyorum. Ekip gerçekten sıkı çalışıyor."

"Bu yüzden fabrikadaki mühendislere şapka çıkarıyoruz. Kış döneminde aracı geliştirmek için çok zorladılar. Bu araçla yarışmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Perez, bu sene başında iyimser hissetmek için nedenlerinin olduğu konusunda takım arkadaşı Stroll'e katıldığını ancak sezon başlayınca her şeyin farklı olabileceğini söyledi.

"Nerede olduğumuzu göreceğiz ve açıkçası Pazar günü için hâlâ görmemiz gereken çok fazla belirsizlik var."

"Lastikler bu yıl basınçlardaki artışla birlikte çok önemli bir konu olacak. Dolayısıyla Barselona'nın size büyük resmi sunmadığını söyleyebiliriz. Bununla ilgili pek çok konu var."

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Bu Haber Hakkında

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Pilotlar Sergio Perez Şimdi al
Takımlar Racing Point
Editör Alex Kalinauckas

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