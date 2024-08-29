Perez: "Zandvoort'ta edindiğimiz bilgileri Monza'da kullanacağız"
Sergio Perez, Zandvoort'un kendileri adına daha iyi geçmesini umuyor.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Red Bull son yarış Hollanda GP'de Max Verstappen'le Lando Norris'in 23 saniye ardında ikinci olurken, Sergio Perez yarışı altıncı bitirdi.
Fakat Perez, takımın hafta sonundan çok şey öğrendiğine inanıyor.
Meksikalı pilot şöyle dedi: "Zandvoort'ta tempo sorunlarımız vardı fakat araçla ilgili bazı önemli dersler çıkardık ve bunları Monza'da uygulamaya çalışacağız."
"Hollanda Grand Prix'sinde iki farklı araç ayarı kullandığımız için, takımın elinde doğru yönü seçmek adına daha fazla veri var."
"McLaren ileriye doğru net bir adım atmış durumda. Dolayısıyla her iki şampiyonada da liderliğimizi korumak için daha çok çalışmamız gerekiyor."
"Benim için Zandvoort hafta sonu daha tutarlı geçti fakat yine de araçtan daha fazlasını elde edebilirim."
"Hafta sonu boyunca denge sorunları yaşadık fakat bunda havanın da büyük bir rolü vardı. Monza'da koşullar daha iyi olmalı."
Sergio Perez, Red Bull Racing, on the grid
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
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