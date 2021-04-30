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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Perez: "Yumuşak lastikten en iyisini çıkarmak çok zor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, cuma günkü antrenman turlarının ardından yumuşak lastiklerle hızlı bir tur atmakta zorlandığını, ancak cumartesi günü pole savaşı içerisinde olabileceklerini söyledi.

Perez: "Yumuşak lastikten en iyisini çıkarmak çok zor"

Red Bull pilotu Sergio Perez, ilk antrenman seansında üçüncü en iyi dereceyi yapsa da, ikinci antrenman seansında ancak 10. zamanı yapabilmişti.

Verstappen, yumuşak lastikle derecesini geliştirmekte zorlanan isimlerden bir tanesiydi ve takım arkadaşından yaklaşık yarım saniye geride kaldı.

Cuma gününün ardından konuşan Perez, şöyle dedi: "Evet, zor bir seansı. Asfalt temelde geçen yıl bildiğimize çok benziyor. Lastiklerin bu şartlarda çalışmasını sağlamak gerçekten çok zor."

"Bu yüzden ana odak noktamızın lastiklerde neler olup bittiğini anlamak olacağı görüşündeyim. Orta lastikteki hızımız iyiydi. Fakat yumuşak lastiğe geçtiğimizde herhangi bir zaman kazanamadık. Bu lastiklerde neyin yanlış gittiğini analiz etmeli ve sıralama turları için çözmeliyiz."

Red Bull bu hafta sonu bir dizi yeni parçaya sahip ve bunların aracın gelişimini ne yönde etkileyeceği merak ediliyordu.

Geçen yarıştan daha iyi hissedip hissetmediği sorusuna Perez, "Bu, çok farklı bir pist, burada bir şey hissetmek gerçekten çok zor. Her şey biraz daha kötü hissettiriyor, çünkü genel anlamda daha az yol tutuş var. Haliyle bu şartlarda karşılaştırmak çok zor." cevabını verdi.

Perez Imola'da antrenmanlarda geride kalsa da, sıralama turlarında iyi bir turu bir araya getirerek ikinci olmayı başarmıştı.

Meksikalı pilot, pole pozisyonunun ihtimaller arasında yer alıp almadığı sorusuna, "Bence oldukça iyi bir tempomuz var. Bu yüzden yarın kesinlikle pole pozisyonu savaşının içerisinde olmalıyız." cevabını verdi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Alt-etkinlik FP2
Editör Kemal Şengül

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