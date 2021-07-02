Perez: "Yumuşak lastiklerde rahat hissetmedim"

Geçtiğimiz hafta sonu yine Red Bull Ring'de gerçekleştirilen yarışı Valtteri Bottas'ın hemen arkasında 4. sırada bitiren Perez, bugün zorlu bir gün geçirdi.

İlk antrenman seansını 8. sırada bitiren Perez; ikinci antrenman seansını ise 11. sırada tamamladı.

Günü hakkında konuşan Meksikalı pilot, yumuşak lastiklerde rahat hissetmediğini belirtirken; uzun sürüşlerin çok daha ümit verici gözüktüğünü de ekledi.

"Zor bir gündü, en yumuşak lastiklerde araçta tamamıyla rahat hissedemedim. Bence bu konuda hız bulmamız için analizlerin yapılması gerek. En yumuşak lastiklerdeki hızı bu akşam bulabileceğimizi düşünüyorum."

"Uzun sürüşler, daha ümit vericiydi. Lastiklerden anlayabileceğimiz daha çok şey var. Araç dengesinde de öyle, ne olduğunu anlamalıyız."

"Uzun sürüşler kesinlikle daha ümit vericiydi ancak hâlâ üzerinde çalışılması gereken şeyler var. İki seans da oldukça zorlayıcıydı ve yumuşak lastiklerde henüz tamamıyla rahat hissetmiyorum."