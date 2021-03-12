Perez: "Yorum yapmak için henüz erken"

Verstappen, Bahreyn testinin sabah bölümündeki en hızlı isimlerden biriydi ve seansı lider Daniel Ricciardo'nun hemen ardında üçüncü sırada noktaladı.

Verstappen, seansın en çok tur atan isimlerinden bir tanesi olsa da, seans boyunca rüzgar etkiliydi ve Hollandalı pilot bir kez spin attı.

Bu yıl takıma katılan Sergio Perez, Verstappen'in rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadığı seansın ardından verdiği demeçte, henüz yorumda bulunmak için erken olduğunu dile getirdi.

"Şu anda yorumda bulunmak için henüz çok erken olduğunu düşünüyorum. Pist çok rüzgarlı, çok zor ve çok sıcak görünüyor. Bu yüzden şu anda konuyla ilgili düşünülebilecek pek fazla şey olduğunu sanmıyorum. Yine de şimdiye kadar iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Sabah için belirlediğimiz programı tamamladık ve bence bu bizim için bir öncelikti."

Heyecanından da bahseden Perez, "Elbette çok heyecanlıyım, kariyerim için çok büyük bir fırsat. Takıma katıldığınızda, sahip oldukları potansiyeli ve geçmişte neden bu kadar başarılı olduklarını görüyorsunuz. Sezonu sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Perez, vakit kaybetmemenin çok önemli olduğunu da düşünüyor.

"Her sürücünün ilk yarıştan önce sadece 1.5 günü olduğu göz önüne alındığında, herhangi bir pist üstü vakti kaybetmek harika olmaz. Bu yüzden bunlardan herhangi birinde sorun yaşamak mükemmel olmayacak, özellikle de takımı değiştiriyorsanız sizin için durum daha zor olabilir. Bu yüzden kendi açımdan her şeyin yolunda gitmesini ve tüm pist üstü süremi kullanabilmeyi umuyorum."