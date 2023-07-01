Perez: "Yeniden kazanmak güzel olur"
Red Bull pilotu Sergio Perez, ikinci olduğu sprint sıralama turlarının ardından zafer hedefliyor.
Cuma günkü sıralama turlarında kabusu yaşayan ve üç zaman turunun da pist limitlerini aşmasından ötürü silinmesiyle Q2'de havlu atan Sergio Perez, cumartesi günkü sprint sıralama turlarında son bölüme kalmayı başardı.
Kuruyan pistte ilk bölümü 14. sırada tamamlayan Perez, ikinci ve üçüncü bölümleri ikinci sırada tamamlamayı başardı.
Sonuç olarak bugünkü sprint yarışına ilk çizgiden başlayacak ve en azından sprint yarışından maksimum puanı alma fırsatı olacak.
Perez, seans sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün iyi bir ilerleme kaydettik."
"Q1'de ilk sıradaydım, sonra pist giderek kurumaya başladı ve pite girdiğimiz için son turu atamadım. Yine de Q2'ye kalmayı başardık."
"Sonunda neler yapabileceğimizi göstermek güzeldi."
"Ancak tüm yeni lastikleri kullanmış olmak üzücüydü. Bu açıdan daha iyi bir performans sergileyebilirdik, ama yine de Red Bull Ring'de ilk çizgiden başlamak takım için iyi bir şey." şeklinde konuştu.
Kazanmayı hedeflediğini belirten Perez, "Bunu başarmak güzel olurdu, tekrar kazanmak harika olur." dedi.
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