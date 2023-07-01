Perez: "Yeniden kazanmak güzel olur"

Perez, seans sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün iyi bir ilerleme kaydettik."

"Q1'de ilk sıradaydım, sonra pist giderek kurumaya başladı ve pite girdiğimiz için son turu atamadım. Yine de Q2'ye kalmayı başardık."

"Sonunda neler yapabileceğimizi göstermek güzeldi."

"Ancak tüm yeni lastikleri kullanmış olmak üzücüydü. Bu açıdan daha iyi bir performans sergileyebilirdik, ama yine de Red Bull Ring'de ilk çizgiden başlamak takım için iyi bir şey." şeklinde konuştu.

Kazanmayı hedeflediğini belirten Perez, "Bunu başarmak güzel olurdu, tekrar kazanmak harika olur." dedi.