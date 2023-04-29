Perez: "Yeniden güven yakalamaya başladım"

Avustralya'da geçirdiği zor hafta sonunun ardından Sergio Perez kendini sıfırlaması gerektiğini söylemişti.

Meksikalı pilot Melbourne'deki üçüncü antrenman seansında çakıl zemine çıktı ve sıralama turlarında yine çakılların üzerine çıkarak, yarışa en arkada başlamak zorunda kaldı. Sonunda, pit yolundan başlamasına rağmen Avustralya Grand Prix'sini beşinci olarak tamamladı.

Bakü hafta sonu şimdilik çok daha başarılı geçiyor. Sıralama turlarında Max Verstappen ve Charles Leclerc ile birlikte pole pozisyonu için yarışırken, Perez üçüncü zamanı kaydetti.

Seans hakkında konuşan Perez, "Sıralama, Q1 sırasında yaşadığımız kırmızı bayraklar ve o seans boyunca aynı lastik setine bağlı kalmamız gerektiği için çok zor başladı."

"Bu durumlar lastiklerin sıcaklığını ayarlamayı zorlaştırırken, fazla antrenman yapmadığımız için hata yapmadan sürüş yapmak da zor oldu. Şu anda üçüncü olduğum için biraz hayal kırıklığına uğradığımı söylemeliyim çünkü daha fazlası olabilirdi diye düşünüyorum. Son turum iyi değildi. Ancak geçiş yapabileceğiniz bir yer varsa, o da burasıdır."

Son turda tam olarak neyin yanlış gittiği konusunda Perez şunları söylüyor: "Sanırım üçüncü virajda 0.1 saniyeden biraz fazlasını kaybettim. Orada çok derinden girdim. Fakat genel olarak kusursuz bir tur değildi. Ayrıca burada birbiri ardına gelen çok fazla viraj var. Örneğin, 6. virajı iyi dönemezseniz, 7. viraj başlangıçtan itibaren zor geçer. Bu yüzden çok iyi bir tur değildi. Sanırım gösterdiğimden daha fazla hıza sahiptim. Fakat yine de mücadelenin içindeyim."

"Zor bir sıralamaydı ve hazırlanmak için çok az zamanımız vardı, bu yüzden en önemli şey Pazar günü için kendimize iyi bir başlangıç pozisyonu belirlemekti."

Belki de bu sıralama seansındaki sonuçtan daha önemlisi, Perez'in Avustralya'daki hayal kırıklığından sonra toparlanmış görünmesiydi.

"Kendime olan güvenimi geri kazanıyorum. Melbourne'de olanlar yüzünden kendime olan güvenim oldukça sarsılmıştı. Ancak üç haftalık aradan sonra neredeyse hemen sıralamalara başlamak ve güvenle fren yapabilmek, ki burada her şey fren yapmakla ilgili - bence doğru yolda olduğumun bir işareti."