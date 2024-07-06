Perez: "Yeniden form yakalamam an meselesi"

Sergio Pérez, 2024 Formula 1 sezonuna Red Bull'dan takım arkadaşı Max Verstappen'in hemen ardında gayet iyi başladı ancak o zamandan beri giderek geriye düşüyor.

Cumartesi günü Perez, henüz ilk bölümde yaptığı hata sonrası spin attı ve çakıl havuzuna gömüldü.

34 yaşındaki pilot bu nedenle seansın henüz ilk bölümünde havlu atmış oldu.

Seansın ardından konuşan Perez şöyle dedi: "Talihsiz bir durum. Takımımı bu şekilde geride bırakmak beni gerçekten çok üzüyor."

"Maalesef kuru zemin lastiğini ilk takanlardan biriydi ve o sırada şartlar çok zordu."

"Copse hiç kolay değildi; orası gerçekten zor bir virajdı."

"Vites küçültürken arka tarafı tamamen kaybettim. Aracı yolda tutmaya çalıştım ama pist oldukça ıslaktı. Pistin dışına çıktığımda adeta yolcuya döndüm çünkü araç içerisinde hiçbir şey yapamadım."

Yine de Perez, geleceği konusunda endişeli değil.

"Her zaman baskı vardır. Uzun yıllardır buradayım."

"Tamamen kendime ve formumu yakalamaya odaklanmış durumdayım. Bu sadece bir zaman meselesi. Cuma günü güçlü bir gün geçirdim, özellikle de ikinci seansta her şey mükemmeldi."

"Odaklanmaya devam etmeliyiz çünkü yıl hâlâ çok uzun. Formuma geri döneceğime inancım tam."