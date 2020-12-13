Perez: "Yeni motor 0.1-0.2 saniye avantaj getiriyor"

Sergio Perez, Bahreyn'deki motorunun yanmasının ardından Sakhir GP hafta sonunu eski motorla tamamlamıştı. Ancak Perez'in elindeki motorlar, Abu Dhabi'yi çıkartabilecek dayanıklılığa sahip değildi ve bu yüzden takım, Abu Dhabi için yeni motora geçme kararı aldı.

Perez tüm hafta sonunu yarış ayarlarına ve yarış temposuna odaklanarak geçirdi.

Yarışa son sıradan başlayacak olan Meksikalı sürücü, yarışta iyi bir yükseliş gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Perez, "Bugün takımla son sıralama seansını yaptım, kesinlikle biraz duygusaldı."

"Normal bir sıralama seansı yapamamak üzüntü verici. Ancak lastiklerin hepsini kullanacaksam ve yine de yarışa en arkadan başlayacaksam, o zaman bunu yapmanın hiçbir anlamı yoktu ve bu yüzden lastikleri korumayı seçtik."

"Bence bu hafta sonu gerçekten iyi bir tempomuz var, birinci bölümdeki turumda harika hissettim, bu yüzden normal şartlar altında güçlü bir sonuç için mücadele edebilirdik."

"Ceza aldığımız için yarış temposuna odaklandık ve hedefimiz önemli puanlar için savaşmak olacak."

"Yeni güç ünitem, ömrünün sonuna yaklaşmış bir motora kıyasla 0.1 ila 0.2 saniye daha hızlı. Bu, yarış için bence büyük bir avantaj olacak."

"Her iki McLaren pilotu da ilk ondan başlıyor, ancak Renault pilotları istedikleri lastikleri seçmekte özgürler."

"Her şeyin mümkün olduğu uzun bir yarış yapacağız. Pek çok şey olabilir. Takıma harika bir sonuçla veda etmekte kararlıyım. Yarışı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.