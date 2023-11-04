Perez: “Yeni lastiklerle pole için savaşabilirdik”
Sergio Perez, sprint sıralama mücadelesinde 3. sırayı aldı ve şampiyonayı ikinciliği için mücadele ettiği Lewis Hamilton’a karşı avantaj elde etmiş oldu.
Checo [ Perez ], cumartesi günü öğlede sonra gerçekleşecek sprint yarışına ilk sırayı alan Mclaren pilotu Lando Norris ve takım arkadaşı Max Verstappen’in ardında ikinci çizgiden başlayacak.
Meksikalı pilot, kullanılmış lastiklerle 1.10.756 zaman kaydetti ve üçüncü sırayı aldı. İlk çizgideki Norris ve Versteppen ise, turlarını sıfır lastiklerle tamamladılar.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19
“Dünde bu hıza sahiptik. Sıralama turlarında bunu gösteremedik ama bugün taze lastiklerle pole pozisyonunu alabileceğimizi düşünüyorum.”
“Bugün çok önemli. Sprint yarışları kaotik olabiliyor. Bugün puanlar almaya çalışacağız.”
Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı"
Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı" Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı"
Perez, sprintte istenene ulaşılamadığı için ters grid fikrini destekliyor
Perez, sprintte istenene ulaşılamadığı için ters grid fikrini destekliyor Perez, sprintte istenene ulaşılamadığı için ters grid fikrini destekliyor
Marko: "Verstappen, galibiyeti Perez'e vermez"
Marko: "Verstappen, galibiyeti Perez'e vermez" Marko: "Verstappen, galibiyeti Perez'e vermez"
Tsunoda: “Daniel’da ‘Red Bull enerjisi’ var”
Tsunoda: “Daniel’da ‘Red Bull enerjisi’ var” Tsunoda: “Daniel’da ‘Red Bull enerjisi’ var”
Verstappen, Brezilya GP için olası takım emirleri hakkında konuştu
Verstappen, Brezilya GP için olası takım emirleri hakkında konuştu Verstappen, Brezilya GP için olası takım emirleri hakkında konuştu
Perez ikincilik mücadelesinde Verstappen'in desteğini alacağından "emin"
Perez ikincilik mücadelesinde Verstappen'in desteğini alacağından "emin" Perez ikincilik mücadelesinde Verstappen'in desteğini alacağından "emin"
Son Haberler
Russell: "Sezonun açık ara en kötü yarışıydı, neyi yanlış yaptık bilmiyoruz"
Russell: "Sezonun açık ara en kötü yarışıydı, neyi yanlış yaptık bilmiyoruz" Russell: "Sezonun açık ara en kötü yarışıydı, neyi yanlış yaptık bilmiyoruz"
Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı"
Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı" Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı"
Sainz: "Mercedes ile puan mücadelesi için harika bir fırsatımız olabilirdi"
Sainz: "Mercedes ile puan mücadelesi için harika bir fırsatımız olabilirdi" Sainz: "Mercedes ile puan mücadelesi için harika bir fırsatımız olabilirdi"
Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı"
Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı" Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar