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Perez: “Yeni lastiklerle pole için savaşabilirdik”

Sergio Perez, sprint sıralama mücadelesinde 3. sırayı aldı ve şampiyonayı ikinciliği için mücadele ettiği Lewis Hamilton’a karşı avantaj elde etmiş oldu.

Editör Burak Yasul
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Sergio Perez, Red Bull Racing

Checo [ Perez ], cumartesi günü öğlede sonra gerçekleşecek sprint yarışına ilk sırayı alan Mclaren pilotu Lando Norris ve takım arkadaşı Max Verstappen’in ardında ikinci çizgiden başlayacak.

Meksikalı pilot, kullanılmış lastiklerle 1.10.756 zaman kaydetti ve üçüncü sırayı aldı. İlk çizgideki Norris ve Versteppen ise, turlarını sıfır lastiklerle tamamladılar.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

“Dünde bu hıza sahiptik. Sıralama turlarında bunu gösteremedik ama bugün taze lastiklerle pole pozisyonunu alabileceğimizi düşünüyorum.”

“Bugün çok önemli. Sprint yarışları kaotik olabiliyor. Bugün puanlar almaya çalışacağız.”

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