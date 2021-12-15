Perez: "Yeni lastikler, aşırı ısınmaya karşı daha dirençli"

Red Bull pilotu Sergio Perez, sezonun son test gününde Red Bull RB15 aracının direksiyonuna geçti ve 118 tur attığı günü 10 pilot arasında dokuzuncu sırada tamamladı.

Genel anlamda uzun sürüşler yapan Meksikalı pilot, 18 inç lastiklerle alakalı bolca veri topladı.

Perez, lastik testinin ardından lastiklerle alakalı pozitif noktalar olduğuna dikkat çekti ve örnek olarak lastiklerin eskisi kadar aşırı ısınmadığını belirtti.

Meksikalı pilot şöyle konuştu: "Gün gerçekten çok ilginç geçti."

"Yeni lastiklerin pistteki davranışları, mevcut lastiklerden oldukça farklı ve benim için hoş bir sürpriz oldu."

"Sonuç çıkarmak için henüz çok erken olduğunu biliyorum ama görünüşe bakılırsa yeni lastikler aşırı ısınmaya karşı daha dirençliler."

"Onlarla sürüş yapmak hoşuma gitti ve genel olarak bende iyi bir izlenim bıraktı."

"18 inç lastikler için yeniden tasarlanmış olsa da bugün RB15'in direksiyonuna geri döndüğüm için çok mutluyum çünkü bana Red Bull Honda'daki ilk günümü hatırlattı!"

"Üzerinden üç yıl geçmiş gibi gelse de, bu araçla ilk turlarımı bu yılın başında attım! Bana sanki çok uzun zaman önceymiş gibi geliyor."

"Şahsen bu sezonu çok sevdim ve şimdi dinlenip, 2022'de daha güçlü bir şekilde geri dönmek adına Meksika'ya gitmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. ”

Baş yarış mühendisi Guillaume Rocquelin ise Red Bull'un programı hakkında şöyle konuştu: "Bugün, düne benzer bir program üzerinde çalıştık ve Sergio seriler halinde farklı lastik hamurlarını değerlendirdi. Öğleden sonra, soğutma sisteminde yaşanan sızıntı gibi bazı küçük sorunlarımız vardı fakat bunu çabucak düzelttik ve çalışmaya devam ettik. Genel anlamda iki gün boyunca kaydettiğimiz ilerlemeden memnunuz. Bu süreçte bolca veri topladık."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15 Mule Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images