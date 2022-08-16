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Formula 1 Haberler

Perez: "Yeni kontrat benim için önemliydi"

Sergio Perez, Red Bull ile uzun vadeli bir anlaşmaya sahip olmasının işine odaklanmasına yardımcı olduğunu dile getirdi.

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Perez: "Yeni kontrat benim için önemliydi"
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Sergio Perez, Red Bull ile anlaştığında anlaşması sadece 2021'i kapsıyordu ve ardından kontratı 2022 sonuna kadar uzatıldı.

Meksikalı pilot, bu yıla çok güçlü başlamasının ardından Red Bull'u kendisine hayran bıraktı ve daha henüz Mayıs ayında iki yıllık yeni kontrat imzaladı.

Perez şimdi en azından 2024 sonuna kadar ne yapacağını biliyor ve bunun performansına olumlu yansıyacağı düşünülüyor.

RacingNews365'e konuşan Perez, bu konuda şöyle dedi: "Elbette bu tutarlılığa sahip olmak güzel olacak."

"Daha uzun vadeli olarak çalışabilmek, sanırım son birkaç yıldır istediğim şeydi."

"Yani buna sahip olmak kesinlikle büyük bir artı."

Perez, Red Bull'un diğer takımlardan çok farklı ve "mükemmellik" arayışında olduğunu dile getirdi.

"Bence takımı öne çıkaran temel şey her hafta sonu aradığı mükemmellik seviyesi."

"Bir hafta sonu kazansak bile daha iyi yapabileceğimiz şeyler var. Her zaman sınırları zorluyoruz ve Red Bull'un bu konuda benzersiz olduğunu düşünüyorum."

"Red Bull diğer takımlardan çok farklı. Elbette her takım farklı. Herkesin iyi ve kötü yanları var. Fakat Red Bull'un bir parçası olmak beni gerçekten mutlu ediyor."

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