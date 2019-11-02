Perez yeni güç ünitesine geçti

Son yarışlarda nispeten iyi bir performans sergileyen Sergio Perez, cuma günkü ikinci seanstan sonra tartıyı kaçırmış ve ardından yarışa pit yolundan başlama cezası almıştı.

Racing Point, durumdan faydalanmaya karar verdi ve Amerika GP'ye pit yolundan başlayacak olan Perez'in güç ünitesini değiştirdi.

Üçüncü seans öncesinde FIA'dan yapılan açıklamaya göre Meksikalı pilot yeni bir içten yamalı motor, turbo, MGU-K ve MGU-H ünitesine geçiş yaptı.

Tüm bunlar Perez'in grid cezası aldığı anlamına geliyor ancak zaten pit yolundan başlayacağı için kendisini etkilemeyecek.

Ayrıca Lewis Hamilton, Lando Norris, Nico Hulkenberg ve Charles Leclerc yeni bir vites kutusuna geçiş yaptı. Ancak bu değişiklikler kurallar dahilinde olduğu için dört pilot da ceza almayacak.