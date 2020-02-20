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Formula 1 / Son dakika

Perez: "Yeni araç hakkındaki ilk izlenimlerim olumlu"

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Perez: "Yeni araç hakkındaki ilk izlenimlerim olumlu"
Ekleyen:
, Editör
20 Şub 2020 07:37

Sergio Perez, testin ilk gününün ardından yeni Racing Point hakkında olumlu açıklamalarda bulundu.

Racing Point, Barcelona'da gerçekleştirilen testlerin ilk gününde harika bir performans sergiledi ve Sergio Perez, Mercedes sürücülerinin gerisinde üçüncü oldu.

Günün ardından konuşan Perez, "Yeni araç hakkındaki ilk izlenimlerim olumlu. Açıkçası, üstesinden gelmemiz gereken pek çok şey ve takip etmemiz gereken uzun bir yol var. Ama kesinlikle umut verici bir başlangıç oldu."

"Sabah aracı öğrenerek geçirdim ve birkaç hızlı tur ile birlikte pek çok aero test yaptım."

"Araçla çok sayıda tur atmak, özellikle sınırlı sayıda test günü olduğu için gerçekten önemli ve mühendisler için zaten iyi bilgiler topladık."

"Umarım önümüzdeki günlerde gelişmeye devam edebiliriz." dedi.

Lance Stroll ise öğleden sonra direksiyona geçti.

Kanadalı pilot, "Kendimi iyi hissediyorum ama henüz ilk günlerdeyiz. Düzgün bir öğleden sonra geçirdik ve 200 kilometreden fazla mesafeyi sorunsuz tamamladım."

"Teste başlamak için en iyi yol bu. Kış tatilinden sonra tekrar direksiyon başına geçmek güzel. Testin ilk günü rahat olmak ve araçta çok sayıda tur atmakla ilgili."

"Önümüzdeki birkaç hafta boyunca önümüzde yapılması gereken çok sayıda iş var. Ancak ilk günden sonra garajda iyi bir atmosfer var." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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