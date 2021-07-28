Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Wolff: "Hamilton, takım arkadaşını belirleyecek kararı etkilemeyi denemedi"
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Perez: "Yaz tatiline iyi bir performansla girmek istiyoruz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, Macaristan Grand Prix'sinde iyi bir performans göstererek yaz arasına olumlu ivme ile girmek istediklerini söyledi.

Perez: "Yaz tatiline iyi bir performansla girmek istiyoruz"

Red Bull, Britanya GP öncesi yapılan beş yarışın tamamını kazanmayı başarmıştı ve çok güçlü bir performans sergiliyordu.

Hatta Verstappen, Silverstone'da sprint yarışını da kazanmayı başardı ve yarışı da muhtemelen ilk iki içinde bitirecekti.

Fakat Sergio Perez, son üç yarışta beklentileri karşılayamamış durumda ve Silverstone'da, Red Bull kariyerinin en kötü hafta sonlarından birini geçirdi.

Şimdi yaz arası öncesi son yarış yapılacak ve Perez, iyi bir performans sergilemek istediklerini dile getirdi.

Meksikalı pilot şöyle dedi: "Silverstone'daki hafta sonu benim için kötü geçti. Bunu bir an önce unutmak istiyorum."

"Yine de sprint formatını beğendim: İki yarış ve iki start nedeniyle sürücüler çok daha fazla zorlanıyorlar."

"Şimdi yeniden kazanmayı planladığımız Macaristan'daki hafta sonuna odaklanmış durumdayım. Takım çok motive, bu hafta çok çalıştık ve başarılı olmak için her şeyi yapıyoruz."

"Hungaroring, Monako'ya çok benzeyen özel bir pist çünkü orada yüksek yere basma gücü gerekiyor. Pist gerçekten çok teknik. Umarım yaz arasından önceki son yarışta mükemmel bir performans sergileriz."

"Sadece Budapeşte'de başarılı olursak dinlenebiliriz!"

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Wolff: "Hamilton, takım arkadaşını belirleyecek kararı etkilemeyi denemedi"

Önceki haber

Wolff: "Hamilton, takım arkadaşını belirleyecek kararı etkilemeyi denemedi"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Formula 1'de, itirazın ardından hiç cezalarda artış oldu mu?

2 s
2
Formula 1

Marko: "Yeni kanıtlarımız, kazaya farklı bir açıdan bakılmasını sağlayacak"

5 s
3
Formula 1

Wolff: "Hamilton, takım arkadaşını belirleyecek kararı etkilemeyi denemedi"

30 dk
4
Formula 1

Danner: ''Hamilton, Verstappen'e korkak olmadığını göstermeliydi''

4 s
5
Formula 1

Verstappen'in güç ünitesi, Britanya GP kazasında hasar görmedi!

4 s
Son Haberler
Perez: "Yaz tatiline iyi bir performansla girmek istiyoruz"
F1

Perez: "Yaz tatiline iyi bir performansla girmek istiyoruz"

0dk
Wolff: "Hamilton, takım arkadaşını belirleyecek kararı etkilemeyi denemedi"
F1

Wolff: "Hamilton, takım arkadaşını belirleyecek kararı etkilemeyi denemedi"

30dk
Tsunoda: "Silverstone, lastikleri anlama açısından dönüm noktası oldu"
F1

Tsunoda: "Silverstone, lastikleri anlama açısından dönüm noktası oldu"

1 s
Raikkonen: "Umarım Macaristan'da iyi bir sonuç alabiliriz"
F1

Raikkonen: "Umarım Macaristan'da iyi bir sonuç alabiliriz"

1 s
Alpine pilotları Macaristan'dan puanla ayrılmak istiyor
F1

Alpine pilotları Macaristan'dan puanla ayrılmak istiyor

2 s
Son Videolar
Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi 01:01
Formula 1
18 Tem 2021

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi

Britanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
17 Tem 2021

Britanya GP grid pozisyonları

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli  02:02
Formula 1
17 Tem 2021

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli 

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Raikkonen: "Umarım Macaristan'da iyi bir sonuç alabiliriz" Macaristan GP
Formula 1

Raikkonen: "Umarım Macaristan'da iyi bir sonuç alabiliriz"

Alpine pilotları Macaristan'dan puanla ayrılmak istiyor Britanya GP
Formula 1

Alpine pilotları Macaristan'dan puanla ayrılmak istiyor

Kubica, Macaristan GP'nin ilk antrenman seansına katılacak Macaristan GP
Formula 1

Kubica, Macaristan GP'nin ilk antrenman seansına katılacak

Çok Okunanlar Bugün

Formula 1'de, itirazın ardından hiç cezalarda artış oldu mu?
Formula 1 Formula 1

Formula 1'de, itirazın ardından hiç cezalarda artış oldu mu?

Marko: "Yeni kanıtlarımız, kazaya farklı bir açıdan bakılmasını sağlayacak"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Yeni kanıtlarımız, kazaya farklı bir açıdan bakılmasını sağlayacak"

Wolff: "Hamilton, takım arkadaşını belirleyecek kararı etkilemeyi denemedi"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Hamilton, takım arkadaşını belirleyecek kararı etkilemeyi denemedi"

Danner: ''Hamilton, Verstappen'e korkak olmadığını göstermeliydi''
Formula 1 Formula 1

Danner: ''Hamilton, Verstappen'e korkak olmadığını göstermeliydi''

Verstappen'in güç ünitesi, Britanya GP kazasında hasar görmedi!
Formula 1 Formula 1

Verstappen'in güç ünitesi, Britanya GP kazasında hasar görmedi!

Brown, F1'in eski motorlara dönebileceğini düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Brown, F1'in eski motorlara dönebileceğini düşünüyor

Ralf: "Vettel'in çöpün yanı sıra puan da toplaması gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Ralf: "Vettel'in çöpün yanı sıra puan da toplaması gerekiyor"

"Perez, 2022'de Red Bull'da yarışmaya devam edecek"
Formula 1 Formula 1

"Perez, 2022'de Red Bull'da yarışmaya devam edecek"

Son Haberler

Perez: "Yaz tatiline iyi bir performansla girmek istiyoruz"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Yaz tatiline iyi bir performansla girmek istiyoruz"

Wolff: "Hamilton, takım arkadaşını belirleyecek kararı etkilemeyi denemedi"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Hamilton, takım arkadaşını belirleyecek kararı etkilemeyi denemedi"

Tsunoda: "Silverstone, lastikleri anlama açısından dönüm noktası oldu"
Formula 1 Formula 1

Tsunoda: "Silverstone, lastikleri anlama açısından dönüm noktası oldu"

Raikkonen: "Umarım Macaristan'da iyi bir sonuç alabiliriz"
Formula 1 Formula 1

Raikkonen: "Umarım Macaristan'da iyi bir sonuç alabiliriz"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.