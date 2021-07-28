Perez: "Yaz tatiline iyi bir performansla girmek istiyoruz"

Red Bull, Britanya GP öncesi yapılan beş yarışın tamamını kazanmayı başarmıştı ve çok güçlü bir performans sergiliyordu.

Hatta Verstappen, Silverstone'da sprint yarışını da kazanmayı başardı ve yarışı da muhtemelen ilk iki içinde bitirecekti.

Fakat Sergio Perez, son üç yarışta beklentileri karşılayamamış durumda ve Silverstone'da, Red Bull kariyerinin en kötü hafta sonlarından birini geçirdi.

Şimdi yaz arası öncesi son yarış yapılacak ve Perez, iyi bir performans sergilemek istediklerini dile getirdi.

Meksikalı pilot şöyle dedi: "Silverstone'daki hafta sonu benim için kötü geçti. Bunu bir an önce unutmak istiyorum."

"Yine de sprint formatını beğendim: İki yarış ve iki start nedeniyle sürücüler çok daha fazla zorlanıyorlar."

"Şimdi yeniden kazanmayı planladığımız Macaristan'daki hafta sonuna odaklanmış durumdayım. Takım çok motive, bu hafta çok çalıştık ve başarılı olmak için her şeyi yapıyoruz."

"Hungaroring, Monako'ya çok benzeyen özel bir pist çünkü orada yüksek yere basma gücü gerekiyor. Pist gerçekten çok teknik. Umarım yaz arasından önceki son yarışta mükemmel bir performans sergileriz."

"Sadece Budapeşte'de başarılı olursak dinlenebiliriz!"

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images