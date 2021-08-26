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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Perez: "Yaz arası benim için tam vaktinde geldi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, yaz arasının kendisi için tam vaktinde geldiğini ve kafasını toparlamasına yardımcı olduğunu dile getirdi.

Perez: "Yaz arası benim için tam vaktinde geldi"

Red Bull pilotu Sergio Perez, bu yıl Avusturyalı ekibe katıldı ve genel olarak büyük bir fark yaratması bekleniyordu.

Ancak Meksikalı pilot, inişli çıkışlı bir grafik çizdi ve genel olarak ilk yarıda Red Bull'un beklentilerini karşılayamamış durumda.

Özellikle yaz arasından önceki yarışlarda şanssızlıklar yaşayan ve olaylara karışan Perez, yaz arasının kendisi için doğru vakitte geldiğini ve bundan keyif aldığını söyledi,

Perez, "Yaz arasında evime yani Meksika'ya döndüm. Ailemle iyi vakit geçirdim. Bildiğiniz gibi COVID-19 dönemde hâlâ bazı kısıtlamalar var. Tüm arkadaşlarımla, görüşmek istediğim tüm insanlarla görüşmek benim için çok zor. Fakat yine de ara vermek, bataryaları doldurmak ve oldukça yoğun ikinci yarı için geri dönmek güzel oldu."

"Birkaç zorlu yarıştan sonra ara kesinlikle güzeldi. Bu yıl buna diğer yıllardan daha fazla ihtiyacım olduğunu hissettim ve bu, kendimi zihinsel olarak yenilemek adına verdiğim aradan, gerçekten keyif aldığım bir yıl oldu. Bunu yapmak için oldukça iyi bir zamandı." dedi.

Red Bull/Mercedes savaşı sorulduğunda Perez, bu hafta sonu mücadelenin yine çok yakın geçeceğini dile getirdi.

"Aramızdaki mücadele oldukça yakın. Sezonun geri kalanında da böyle olmasını bekliyorum. Bazı pistler bizim için daha güçlü olabilir ya da tam tersi olabilir. Bu yüzden umarım aramızdaki mücadele yakın kalır."

Bu yıl Katar'ın 2021 Formula 1 takvimine dahil olması bekleniyor ve Perez daha önce GP2'de yarışırken bu pistte sürüş yapmıştı.

Bu pist sorulduğunda Perez, "Pisti zar zor hatırlıyorum. MotoGP için yapıldığı için çok akıcı olduğunu hatırlıyorum. Çok akıcıydı ve bence iyi bir yer olabilir." dedi.

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