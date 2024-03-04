Perez: "Yarışta rakiplerimizin daha güçlü olmasını bekliyorduk"

Red Bull, Bahreyn'de gerçekleştirilen yarışta rahat bir duble elde etmeyi başardı.

İkincilikten mutlu olup olmadığı sorusuna Perez, "Bence evet, 5. sıradan başladığınızda ilerleme kaydetmeyi başarmak her zaman güzeldir."

"İkinciliğe ulaşmak için mücadele etmek zorunda kaldım ve böyle durumlarda başka taktikler uygulamanız gerekiyor."

"Genel olarak harika bir takım sonucu aldık. Ancak Ferrari ile ve yarışın başında Mercedes ile olan rekabet çok yoğundu."

"Bence hoş bir sürpriz yaşadık. Rakiplerimizin çok daha güçlü olmasını bekliyorduk"

"Sanırım bu pistte genellikle çok yoğun lastik aşınması oluyor fakat Cidde'de tamamen farklı nitelikte zorluklar bekliyoruz. Bu yüzden orada diğerlerine kıyasla nasıl görüneceğimiz ilginç olacak."

Podyum: İkinci Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Geçen yıl kazandığı Suudi Arabistan yarışıyla ilgili Perez, "Elbette heyecanlıyım. Ayrıca Cidde'deki pistin yüksek hızlı yapısının aracımıza çok uygun olduğuna ve önümüzdeki hafta sonu yine başarılı bir performans sergileyebileceğimize inanıyorum." dedi.

Perez, yeni aracın şimdiye kadar harika çalıştığını söylüyor.

"Evet, konseptte değişiklik yaptığınızda kesinlikle risk alırsınız ama bizde mükemmel çalışıyor."

"Araç, geçen yılki RB19 ile neredeyse aynı ayar yaklaşımını gerektiriyor. Her yönden daha iyi olduğunu söyleyen Max'e katılıyorum."

"Fakat diğer tüm takımlar gibi biz de hâlâ aracımızın özelliklerini öğreniyoruz. Sanırım diğer pistlere geldiğimizde RB20 hakkında toplayacağımız pek çok yeni bilgi olacak. Umarım ilerlemeye devam edebilir ve rakiplerimizden daha hızlı gelişebiliriz."