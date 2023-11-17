Perez, yarışta Ferrari ile yakın bir mücadele bekliyor
Sergio Perez, Las Vegas Grand Prix'sindeki cuma gününün ardından Ferrari'nin oldukça güçlü göründüğünü açıkladı.
Hafta sonunun açılış antrenmanı, hem Carlos Sainz hem de Esteban Ocon'un gevşek bir rögar kapağı nedeniyle hasar alması nedeniyle sadece sekiz dakika sürdü.
Diğer rögar kapaklarının sağlam olduğundan emin olmak için pistte bir inceleme yapıldı ve ikinci antrenman seansı iki buçuk saat ertelendi.
Perez ikinci antrenman turunu dördüncü sırada tamamlarken takım arkadaşı Max Verstappen en hızlı altıncı isim oldu.
Ferrari Charles Leclerc ile zaman çizelgesinin başında yer alırken, takım arkadaşı Carlos Sainz en hızlı ikinci isim oldu.
Perez, Ferrari'nin şu anda üstünlüğü elinde tuttuğunu ancak Pazar günkü Grand Prix'ye gelindiğinde daha yakın bir mücadele beklediğini belirtti.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Perez, "Performans anlamında güzel bir yarış hafta sonu geçirebileceğimizden eminim."
"Burası genel olarak zorlu bir yer. Yol tutuş seviyesi oldukça düşük, bu da işleri çok daha zorlu hale getiriyor. Yine de bence iyi bir ilerleme kaydediyorduk, bundan oldukça memnunum."
"Ferrari çok güçlü görünüyor, sadece tempo konusunda değil - görüntülere, göstergelere baktığınızda, bir şeyler bulabilecek gibi görünüyorlar."
"Ama yarış günü geldiğinde onlarla yakın bir şekilde mücadele edebileceğimizi düşünüyorum." dedi.
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